Non ce l’ha fatta la Juve, ora lo prende l’Inter: colpo dalla Premier

La Juve ha tentato di portare a termine un grande colpo dalla Premier League, ma non ce l’ha fatta: ora può davvero prenderlo l’Inter

L’Inter lavora sul calciomercato con la prospettiva di rinforzare tutti i reparti in rosa, e soprattutto cambiare in maniera sostanziale la rosa la prossima estate. L’obiettivo di Oaktree è abbassare il monte ingaggi e puntare su calciatori giovani, che possano aumentare in maniera consistente la loro valutazione nel prossimo futuro.

Per quanto riguarda la difesa, non è una grossa novità. Infatti, già nelle scorse stagioni i nerazzurri hanno provato a portare a Milano profili come Bremer e Buongiorno, che sarebbero potuti essere essenziali per la crescita della squadra, ma avrebbero richiesto un investimento davvero importante.

Nella prossima sessione di calciomercato, la dirigenza non ha intenzione di rimandarlo, ma ora non è semplice individuare il calciatore giusto per il sistema di gioco di Simone Inzaghi, da piazzare nel cuore della difesa. L’Inter ha messo in lista diversi nomi che hanno già esperienza in Serie A, a partire da Hien, Beukema e Bijol, ma non è detto che alla fine Marotta e Ausilio non puntino su un nome proveniente dalla Premier League, di cui si è parlato parecchio anche negli scorsi mesi.

L’Inter ha messo gli occhi su Todibo: poteva finire alla Juve

Le cronache di calciomercato hanno accostato per mesi il nome di Jean-Clear Todibo alla Juve. I bianconeri, però, non sono riusciti a concludere la trattativa con il Nizza la scorsa estate e poi hanno portato a Torino Pierre Kalulu dal Milan. Ha prevalso, invece, il pressing del West Ham, che ha portato in Inghilterra il ragazzo per una cifra superiore ai 30 milioni di euro, in prestito con obbligo di riscatto.

Todibo ha 25 anni, ma non è ancora riuscito a ritagliarsi un ruolo di primo piano in Premier League. Ha giocato 12 partite da titolare e 7 da riserva fino a questo momento, senza riuscire a brillare particolarmente. È molto abile nei passaggi, è alto 190 centimetri e ha ancora margini di miglioramento sotto il profilo fisico e nei contrasti.

Se le cose dovessero continuare ad andare così con il West Ham, l’Inter potrebbe tentare di prelevarlo la prossima estate in prestito oneroso, magari tentando di inserire un diritto di riscatto. L’idea è quello di piazzarlo nel cuore della difesa a tre, in un ruolo in cui potrebbe imparare tanto dalla scuola Acerbi.