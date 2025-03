Pazza Inter: 117 milioni, affare clamoroso col City

La situazione in casa Citizens non è assolutamente facile e, a sorpresa, i nerazzurri potrebbero piazzare un colpo di assoluto livello

In viale della Liberazione si lavora sul calciomercato. Marotta e Ausilio ormai da tempo stanno provando ad individuare i rinforzi da dare a Inzaghi per la prossima stagione. Anche la partita contro il Napoli ha evidenziato un po’ di lacune in rosa e quindi la dirigenza sta valutando i nomi ideali per alzare ancora di più il livello della squadra.

Secondo le informazioni del Sun, a sorpresa l’Inter potrebbe piazzare un colpo dal Manchester City. Al momento si sarebbe in una fase di valutazione. Nessuna trattativa in corso. Ma se ci dovesse essere una apertura da parte degli inglesi alla cessione, allora non è assolutamente da escludere un tentativo dei nerazzurri.

Si tratta di una operazione impossibile per diversi motivi. Dall’Inghilterra dicono che Marotta e Ausilio stanno facendo tutti i ragionamenti del caso e solo in futuro scopriremo se sarà vero.

Inter e il colpo dal Manchester City

L’Inter in questo momento è concentrata a chiudere nel migliore dei modi la stagione. Ma naturalmente la dirigenza si sta muovendo con l’obiettivo di individuare i profili giusti per la prossima annata. Sono diverse le squadre che durante il calciomercato estivo potrebbero decidere di smobilitare un po’ la rosa e tra queste anche il Manchester City. I nerazzurri, stando al Sun, osservano la situazione e pensano se affondare il colpo.

Calciomercato Inter, il Sun: “Idea Grealish”

Il nome che sarebbe finito sul taccuino di Marotta è quello di Jack Grealish. Il talento inglese non sta vivendo una delle migliori stagioni e quindi il Manchester City sarebbe pronto a privarsene. Stando al Sun, non è da escludere che uno tra club e agente bussi alla porta del club nerazzurro per capire eventualmente la possibilità di una trattativa per il classe 1995. Una operazione non assolutamente facile per diversi motivi.

Il principale è che l’età non si sposa assolutamente con il progetto nerazzurro. Oaktree da tempo sta frenando su acquisti intorno ai 30 anni anche magari in prestito. Sembra difficile che per Grealish si possa fare una eccezione. Poi parliamo di un calciatore che ha sempre fatto della discontinuità il suo punto di forza. Tutto questo ad oggi fa pensare ad una fumata nera nella trattativa.

Senza dimenticare che il City lo ha acquistato per 117 milioni e, anche se dovesse dare il via libera al prestito, in un prossimo futuro non lo venderebbe per una cifra bassa. E quindi si può davvero parlare di una operazione difficile da portare a termine almeno con i nerazzurri.

I numeri di Grealish

Stagione assolutamente deludente per Grealish. In questa annata l’inglese, almeno fino ad ora, ha messo a referto solo 2 gol e 5 assist in 26 presenze. Numeri negativi per uno come lui e questa è la conferma che parliamo di un calciatore altamente discontinuo e non in grado di fare quel cambio passo che l’Inter si attende dai nuovi acquisti.