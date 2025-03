Soffiano Nico Paz all’Inter: 40 milioni per chiudere

Almeno altre due le pretendenti per il cartellino del giovane talento argentino, già obiettivo di mercato dell’Inter. Potrebbero tentare il Real con una maxi offerta

Ogni tanto la Serie A regala grandi sorprese e anche se la stagione non è ancora finita per poter tirare somme definitive, Nico Paz è certamente una di queste. Il centrocampista e fantasista argentino del Como continua ad incantare con giocate intelligenti e spesso decisive. Caratteristiche che fanno già gola alle big italiane, Inter compresa.

I nerazzurri hanno dichiarato il proprio interesse mesi addietro e seguono con interesse gli sviluppi sulla sua situazione contrattuale, in continuo divenire. Sebbene di proprietà del club in riva all’omonimo lago, il calciatore è infatti ancora nella morsa del Real Madrid che detiene un diritto di recompra da 9 milioni di euro riscattabile entro il 2027 (prezzo a salire nei due anni successivi, ndr).

Verosimilmente il club spagnolo non vorrà lasciarselo sfuggire per una cifra tanto irrisoria, in modo tale da inserirlo in prima squadra o girarlo in prestito per far crescere ulteriormente il proprio valore, prima di una rivendita definitiva. Questo è uno dei grandi problemi che potrebbe affrontare l’Inter nei prossimi mesi: oltre al Real, infatti, il mercato pullula di big inglesi di Premier League.

Nico Paz in Premier, l’Inter è avvisata: maxi investimento sul talento del Como

Recentemente, Nico Paz avrebbe suggestionato anche Chelsea e Tottenham. Le due cugine londinesi hanno una marcia in più dell’Inter sotto l’aspetto economico, motivo per cui potrebbero garantire al Como (o al Real, eventualmente) un’offerta fino a toccare quota 40 milioni di euro ciascuno.

Le due realtà necessitano ancora una volta di elementi di qualità da inserire nei rispettivi organici dopo stagioni altalenanti in Premier e l’argentino è un’occasione, con tutte le difficoltà del caso. Semmai i nerazzurri dovessero venire scavalcati proprio sul più bello, la dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio dovrà inevitabilmente virare su alternative più economiche ma ritenute ugualmente futuribili dai vertici di Oaktree.