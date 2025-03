Emergenza totale, invenzione di Inzaghi: provati due moduli per il Feyenoord

L’Inter è in emergenza totale per gli infortuni capitati nelle ultime settimane: Inzaghi pensa a due moduli per affrontare il Feyenoord

Simone Inzaghi si prepara ad affrontare gli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord e non è affatto semplice uscire indenni dal match in Olanda, visto che i nerazzurri hanno davvero tante assenze e ora la sfortuna, quindi i guai muscolari, si sono accumulati sugli esterni di centrocampo.

Il tecnico di Piacenza è stato costretto a inventarsi uno strano 4-4-2, in cui Dumfries è stato dirottato sulla fascia sinistra – posizione per lui comunque innaturale – e sulla destra è stato alzato Benjamin Pavard. La resa non è stata per nulla positiva, con tanti minuti di pura confusione che si sono visti in campo e senza riuscire a trovare il bandolo della matassa nel secondo tempo.

Ora il problema è tornato in vista del Feyenoord, visto che Dimarco sarà out per almeno un paio di settimane. Contro gli olandesi ci sarà solo un esterno di ruolo a disposizione e Inzaghi dovrà inventarsi un nuovo assetto tattico per cercare di uscire indenne dall’andata degli ottavi di finale.

Inzaghi sceglie tra il 3-5-2 e il 4-4-2: quale modulo è in pole position

La tentazione di restare con il 3-5-2 c’è, anche perché la squadra conosce bene questo modulo e le sue dinamiche. In vista di un ottavo di finale non dovrebbero esserci esperimenti, ma senza esterni il dispendio sarebbe ancora maggiore per i laterali a tutta fascia. A meno che non venga adattato Frattesi, è davvero complicato ricorrere a questa soluzione, almeno fino a quando non tornerà a disposizione Carlos Augusto.

È quindi decisamente più probabile che Inzaghi scelga il 4-4-2, un assetto più equilibrato e che permetterebbe all’Inter di coprire meglio il campo di fronte al sistema di gioco del Feyenoord.

Pavard in questo caso agirebbe da terzino destro e Bastoni a sinistra, mentre più alti ci sarebbero Dumfries e Mkhitaryan. A partita in corso le soluzioni potrebbero variare, ma l’importante è che ci sia massima chiarezza per non ritrovarsi più a difendere e basta, come successo contro il Napoli.