Arbitro Doveri, è assurdo: “Devo spiegare che non ha favorito l’Inter”

Non si placano le polemiche per la direzione di gara di Napoli. Chiesti due rigori: il fallo di McTominay e la mano di Dumfries

Archiviato il pareggio di Napoli, per l’Inter è già tempo di pensare alla gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord. Ma le polemiche per l’arbitraggio di Daniele Doveri non si sono ancora placate.

Il fischietto romano è finito nel mirino dei tifosi di entrambe le squadre, che hanno chiesto un rigore a testa. Ma mentre il contatto tra McTominay (che non tocca mai il pallone) e Dumfries era effettivamente falloso e non si capisce perché non sia intervenuto il Var, il tocco di mano dello stesso olandese non era punibile, come è stato spiegato dai vertici dell’AIA a Open Var su Dazn.

Sul tema è intervenuto anche il noto giornalista sportivo Maurizio Pistocchi, che ai microfoni di ‘Radio Crc’ ha espresso tutta la sua sorpresa: “McTominay ha rischiato perché è arrivato un po’ in ritardo, anche se l’intenzione era quella di andare a colpire la palla. È un episodio da rigore, ma se alla mia squadra avessero concesso un penalty del genere mi sarei un po’ vergognato.

Nell’altro episodio, se il braccio è dentro la figura, così come nel caso di Dumfries, è come se fosse un tiro deviato da un calciatore che ha il braccio davanti al viso… Mi trovo a dover spiegare alla gente che Doveri non ha favorito l’Inter, è assurdo“.

Napoli-Inter, Pistocchi: “Marotta League non sta in piedi. Conte favorito scudetto”

In casa Napoli ci si lamenta per un tocco di mano che non era punibile e si minimizza quello non concesso all’Inter, perché subito dopo è arrivato il gol su punizione di Dimarco. All’andata era stato concesso un rigorino ai nerazzurri, sbagliato poi da Calhanoglu, ma in quel caso si gridò lo stesso allo scandalo.

Insomma, due pesi e due misure nelle valutazioni. “La settimana scorsa un nostro amico che lavora a Tuttosport e alla Rai, dove ha una rubrica importante, ha notato che l’Inter ha subito un sacco di errori arbitrali in questa stagione: la teoria della Marotta League non sta in piedi – prosegue Maurizio Pistocchi prima di parlare della corsa scudetto – Questo pareggio somiglia moltissimo ad una vittoria per il Napoli. Conte lo vedo ottimista e fa bene ad esserlo: gli azzurri possono vincere il campionato. Se consideriamo tutti gli impegni che ha l’Inter, si capisce che il Napoli è la squadra favorita per lo scudetto“.