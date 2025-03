Colpo Inter in Serie A: Marotta gli offre il triplo dell’ingaggio

Marotta potrebbe regalare un grande colpo alla tifoseria nerazzurra. Mirino puntato sul campionato italiano, i dettagli

Mentre prosegue la rincorsa allo Scudetto numero 21, con il Napoli che non molla la presa in un avvincente testa a testa, – con l’Atalanta terza incomoda, l’Inter pensa anche al calciomercato e a quello che sarà della squadra allenata da Simone Inzaghi nella prossima stagione.

Tante le necessità che dovranno essere approfondite. Soprattutto visto che lo scorso gennaio, un po’ per mancanza di opzioni e un po’ perché bisognerà anche attendere diverse cessioni, la dirigenza di Viale della Liberazione è rimasta abbastanza ferma. L’estate, invece, porterà tanti cambiamenti alla rosa.

La priorità assoluta sarà dare una svecchiata alla difesa, reparto che più di tutti sembra stia accusando il passare delle stagioni. Acerbi 37 anni, Darmian quasi 36: l’idea è quella di portare alla corte di Inzaghi un talento di assoluto valore, indipendente da come finirà il discorso de Vrij, col rinnovo del forte difensore olandese ancora in bilico.

Sorpresa Inter: è lui il centrale del futuro

Mentre si aspetta di capire chi possa partire per fare cassa e accumulare un tesoretto da reinvestire poi sui prossimi colpi, Marotta avrebbe già individuato la gemma per cui l’Inter è pronta a fare un grosso sacrificio: fari puntati in casa Fiorentina.

Perché Pietro Comuzzo, centrale 20enne cresciuto nelle giovanili del club gigliato e ormai definitivamente esploso con addosso la maglia della squadra di Palladino, è il principale candidato alla firma durante l’estate. Marotta e Ausilio lo ritengono una delle migliori giovani promesse difensive italiane e, vista anche l’età, meriterebbe dunque una proposta importante per fare in modo di consegnarlo il prima possibile a Inzaghi.

Bisognerà fare i conti con Rocco Commisso, un osso duro che per il classe 2005 – sotto contratto con la Fiorentina fino all’estate 2028 – potrebbe sparare alto, nella speranza che anche altri club interessati come Napoli, Juventus e PSG possano spingere per arrivare ad un’asta estiva. Intanto Marotta ha già in mente le cifre del potenziale affare, a partire da un ingaggio che sarebbe triplicato rispetto a quello attuale.

Inter-Comuzzo, le cifre dell’affare

A Firenze Comuzzo percepisce circa 930mila euro all’anno: l’Inter, d’altro canto, è pronta a concedergli il triplo. Poco meno di 3 milioni a stagione, un salto importante dal punto di vista economico per il 20enne di San Daniele del Friuli.

Rimane poi la questione cartellino. Pare infatti che Commisso abbia intenzione di non scendere sotto i 35-40 milioni di euro per dare il via libera alla partenza del gioiello gigliato che quest’anno ha praticamente giocato sempre agli ordini di Palladino. Al suo secondo anno in Serie A, sono 28 le presenze stagionali di Comuzzo che tra campionato e coppe ha racimolato per ora 2115′ in campo.

Da qui ai prossimi mesi la dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe quindi avviare i contatti con la Fiorentina per sondare il terreno e magari muoversi con largo anticipo sulla concorrenza. Comuzzo è più di un’idea, una priorità a cui verrà data grande importanza in vista della prossima estate.