Feyenoord-Inter, l’insolito segnale di Inzaghi a Zielinski: succede tutto prima del rigore

Feyenoord-Inter sta terminando nel migliore dei modi per i nerazzurri, ma il rigore sbagliato da Zielinski continua a far discutere: occhio al segnale di Inzaghi

Nonostante le tante difficoltà, gli infortuni e l’emergenza sugli esterni, l’Inter è riuscita a trovare una vittoria pesantissima contro il Feyenoord negli ottavi di finale di Champions League. Non ci poteva essere notizia migliore in un momento così negativo per la squadra e in cui la condizione fisica non è sicuramente al massimo.

Invece, Simone Inzaghi ha avuto risposte davvero importanti, anche da Marcus Thuram e Lautaro Martinez, autori dei due gol decisivi per il risultato finale. Chi non è stato tra i migliori, invece, è stato Piotr Zielinski. Il regista ex Napoli è cresciuto sotto il profilo del gioco nel secondo tempo, ma non è stato preciso al tiro e all’assist, e ha avuto anche il demerito di sbagliare il rigore che avrebbe chiuso partita e qualificazione.

E c’è un retroscena da raccontare sull’episodio. Dopo il lungo controllo Var e l’assegnazione del rigore per fallo su Thuram, Inzaghi ha subito alzato le braccia al cielo per far capire alla squadra che avrebbe dovuto batterlo Zielinski, facendo il segno del 7 con le dita. Non si vede così spesso, ma evidentemente ci sono delle gerarchie ben precise e, in assenza di Calhanoglu, il tecnico voleva farle rispettare.

Le critiche a Zielinski dopo il rigore sbagliato

Di sicuro, molti tifosi non hanno per nulla preso bene l’episodio. I supporters nerazzurri volevano la tranquillità di blindare la qualificazione con un netto 0-3 in Olanda, ma tutto sommato – anche considerando le premesse della vigilia – l’Inter può essere contenta di come sono andate le cose.

Sono stati in tanti, però, a esprimere il loro disappunto su X, non solo per come Zielinski ha battuto il rigore, ma in generale per tutta la sua esperienza a Milano.

Zielinski al di là del rigore è un giocatore terribilmente mediocre, tempi di gioco buttati a profusione e poco altro. Grandi complimenti al Napoli per aver vinto uno scudetto con lui titolare fisso — Erec d’Estregalles 💫💫 (@YungMarik) March 5, 2025

E vedremo se il polacco avrà l’occasione di riscattarsi dopo l’errore di questa sera. Di sicuro, ne aveva realizzati due su due contro la Juventus, per cui lo score era dalla sua parte.