Pagelle e Tabellino Feyenoord-Inter 0-2: Barella da artista, Zielinski troppo discontinuo

Top e flop della sfida fra Feyenoord e Inter valida per l’andata degli ottavi di Champions League: i voti e la sintesi della partita

Simone Inzaghi propone Bastoni sulla fascia sinistra per ovviare all’assenza di esterni di ruolo. A centrocampo butta dentro dal 1′ Asllani e Zielinski. Per il resto, spazio ai titolarissimi. Van Persie, ancora in emergenza a causa dei tanti infortuni, si affida al tridente Moussa-Carranza-Osman.

Al 2′ minuto Osman mette paura all’Inter entrando in area e calciando forte sul primo palo: Martinez riesce a deviare in angolo. Il portiere nerazzurro si fa trovare pronto anche al 11′, in uscita sul solito Osman. La partita va avanti a bassa intensità, con gli olandesi leggermente più propositivi dell’Inter. Al 34′, Acerbi riceve in area, calcia di controbalzo invitando Wellenreuther a una facile parata.

Ci pensa Marcus Thuram a metterla dentro al 37′ con un tocco a mezz’aria, di esterno, su cross di Barella. Il Toro ci prova dal limite due minuti dopo, con tiro deviato dal portiere dei padroni di casa. Nel recupero del primo tempo ci prova Asllani su punizione dal limite: l’albanese inquadra lo specchio ma il portiere olandese fa buona guardia.

Al 49′, Lautaro mette dentro il 2-0, di potenza, su assist di Zielinski. Mitchell stende in area Thuram al 60′: è rigore. Parte Zielisnki e il suo tiro, seppure ben angolato, viene parato dal portiere olandese. I nerazzurri continuano a spingere e vanno vicini al colpo del KO con Dumfries. Gli olandesi ci provano sugli sviluppi di un corner con Hancko al 79′: la palla esce di molto. Poi gli ospiti controllano senza particolari ansie. Peccato per il mancato 0-3…

Top e flop di FEYENOORD-INTER

TOP

BARELLA – 7,5 – Quando il sardo si accende riesce a scuotere tutta l’Inter. A volte solo superficialmente, talvolta nel profondo. Barella è quella scintilla indispensabile per far girare il motore nerazzurro. Sua la pennellata, vibrante, luminosa, da impressionista, che manda in goal Thuram.

THURAM – 7 – Ancora ammaccato e poco brillante, ma è il francese a segnare e a indirizzare un match tatticamente complicato. Questo fanno i campioni. La risolvono con una zampata.

DE VRIJ – 7 – Gioca contro la sua squadra del cuore, ma dimostra di voler più bene all’Inter: come si fa a tenerlo fuori se si esprime con questa qualità?

LAUTARO – 7 – Segna una rete importantissima, con cattiveria. Si fa in quattro per la squadra, in tutte le zone del campo. La sua marcatura è la diciottesima in Champions e ciò fa di lui il giocatore nerazzurro con più reti nella competizione.

BASTONI – 7 – Sì, già lo sappiamo, è fortissimo come braccetto sinistro. Ma pure come esterno a tutta fascia mica se la cava male!

FLOP

ZIELINSKI – 5,5 – Una paio di belle uscite palle al piede, ma anche tanti errori e le solite dormite nel primo tempo. Inizia la seconda parte della gara con l’assist per Lautaro, poi sbaglia il rigore e piomba nella depressione. Ogni tanto si riaccende, ma sempre a intermittenza: troppo rapsodico, il polacco.

FRATTESI – 5,5 – Un altro giocatore rispetto a quello visto la scorsa stagione. Gli manca l’intensità con cui riusciva a fare la differenza.

TAREMI – 5 – Gli dai la palla e lui la perde: ormai è matematico. Quando capisce che è meglio non insistere, comincia a nascondersi. E almeno in questo riesce benissimo: nessuno si accorge che è in campo.

Tabellino del match di Champions League Feyenoord-Inter

0-2

37′, Thuram; 49′, Lautaro

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther 6,5; Mitchell 5,5, Beelen 6, Hancko 5,5, Bueno 6; Moder 5,5, Smal 5,5, Paixao 5; Moussa 6, Carranza 5,5 (59′, Ueda 6), Osman 6,5. All. Van Persie 6

INTER (3-5-2): J. Martinez 6; Pavard 6,5, de Vrij 7 (71′, Bisseck 6,5), Acerbi 6,5; Dumfries 7, Barella 7,5 (71′, Frattesi 5,5), Asllani 6,5 (80′, Calhanoglu 5,5), Zielinski 5,5, Bastoni 7; Lautaro 7 (80′, Arnautovic 6), Thuram 7 (61′, Taremi 5). All. Inzaghi 6,5

Arbitro: Espen Eskas 7

Ammoniti: 61′, Mitchell; 73′, Bastoni; 75′, Osman