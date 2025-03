Dolore Thuram: l’annuncio che agita i tifosi dell’Inter

La vittoria in casa del Feyenoord ha permesso ai nerazzurri di lanciare un segnale importante. Ma le condizioni del francese preoccupano

L’Inter vince in casa del Feyenoord e si avvicina ai quarti di finale. In conferenza stampa Simone Inzaghi ha però predicato calma: “Abbiamo solo conquistato il primo tempo, il secondo ci sarà la settimana prossima al ‘Meazza’”.

Ora l’attenzione ad Appiano Gentile sarà sul recuperare i giocatori dai diversi infortuni. Carlos Augusto e Zalewski potrebbero essere convocati per la partita contro il Monza. Per Darmian e Dimarco si spera di averli prima della sosta, ma è davvero molto difficile.

Da tenere sotto osservazione anche la questione Thuram. Il francese, che è ritornato al gol, continua a fare i conti con la caviglia dolorante e c’è tanta preoccupazione vista l’importanza del giocatore per il modo di giocare di Inzaghi.

Le condizioni di Thuram

Thuram preoccupa in casa Inter. La caviglia non è guarita completamente e toccherà ad Inzaghi gestirlo soprattutto per non aggravare ancora di più la situazione. “Sta ancora convivendo con il dolore – ha ammesso Inzaghi in conferenza stampa – non è al massimo, ma sta lavorando bene. Poi Arnautovic e Taremi sono entrati anche in modo positivo”.

Il dilemma del portiere

Non solo Thuram e gli infortunati. Nel post partita della sfida contro il Feyenoord ha tenuto banco anche il dilemma portiere. Come ben sappiamo, Sommer ha fatto un recupero lampo e contro il Monza potrebbe addirittura partire dall’inizio. Una scelta non facile visto che Martinez ha subìto un solo goal dimostrando comunque di essere un estremo difensore affidabile.

Un dilemma che Inzaghi preferisce avere e i dubbi saranno sciolti solamente a ridosso delle partite. “Vedremo con calma – ha confermato il tecnico nerazzurro – Martinez è stato bravo ad adattarsi e dimostrare le sue qualità e su queste noi non avevamo dubbi. Sommer sta facendo bene e quindi valuterò con attenzione. In generale sono molto soddisfatto di tutti“.

A prescindere da quale scelta farà Inzaghi per Monza, queste partite hanno consentito all’Inter di avere delle conferme su Martinez e l’ex Genoa nella parte finale stagione troverà sicuramente uno spazio maggiore rispetto alla prima.

L’Inter e l’obiettivo stagionale

L’Inter in questo momento vuole pensare partita dopo partita. C’è la consapevolezza che sottovalutare qualsiasi impegno potrebbe costare molto caro. “Non gestiremo le energie in vista dell’Atalanta – ha confermato Inzaghi – il ritorno sarà importantissimo e dovremo prestare la massima attenzione“.