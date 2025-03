Feyenoord-Inter, sfida anche sul calciomercato: derby per un grande talento

La partita di Champions tra Feyenoord e Inter potrebbe trasformarsi in un duello tutto milanese sul calciomercato: occhi su un grande talento

I motori si sono scaldati e l’Inter ha dato tutto ciò che aveva nel match contro il Feyenoord valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Ci sarà ancora il ritorno per capire chi passerà il turno e chi, invece, si dovrà accontentare della corsa per il campionato nazionale, ma intanto le chiacchiere potrebbero spostarsi dal campo al calciomercato per un nome molto interessante per l’attacco e in piena linea con il progetto Oaktree.

Sappiamo bene che le cose in casa nerazzurra cambieranno parecchio la prossima estate nel reparto offensivo. Joaquin Correa e Marko Arnautovic sono arrivati a fine corsa e i loro contratti non saranno rinnovati al termine della stagione, e anche la posizione di Mehdi Taremi resta in bilico dopo un impatto in Italia di gran lunga al di sotto delle aspettative.

Ciò vuol dire che la dirigenza dovrà centrare almeno due colpi importanti per dare fiato a Lautaro Martinez e Marcus Thuram, alternative di primo livello che dovranno portare in dote un bottino importante di gol. Tra i tanti nomi accostati ai nerazzurri nelle ultime settimane ce n’è uno che gioca proprio nel Feyenoord.

L’Inter guarda in casa Feyenoord per il futuro dell’attacco, ma occhio anche al Milan

Igor Paixao è un nome che ha scalato le gerarchie nelle idee di diverse big europee, tra cui anche l’Inter. Parliamo di un’ala dal baricentro basso dalle grandi capacità di corsa, assist e tiro, brava nell’uno contro uno e capace di fare la differenza a campo aperto come nello stretto.

La sua valutazione è salita a circa 20 milioni di euro, vivendo la stagione della consacrazione con la maglia degli olandesi. In Champions League ha già messo a segno due gol e quattro assist in 10 partite giocato, in campionato le cose sono andate anche meglio, dato che è già a quota sei gol e nove assist, giocando tutte le partite da titolare.

A 24 anni può essere un’opportunità molto interessante a prezzi non esagerati per l’Inter, che lo imposterebbe essenzialmente come seconda punta in grado di attaccare la profondità e portare dribbling riusciti. Alle porte, però, potrebbe essere una sfida con il Milan, se i rossoneri dovessero davvero riuscire a cedere a prezzi elevati Rafael Leao.