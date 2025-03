Inter, nuovo tesoretto: sta per incassare la percentuale sulla rivendita di un calciatore

Le strategie di mercato di Marotta e Ausilio stanno per dare nuovi frutti. A quattro anni dall’addio, un giocatore porta soldi nelle casse del club

Negli ultimi anni, tanti calciatori sono passati da Appiano Gentile. L’Inter è sempre molto attiva sul terreno del calciomercato: a volte i giocatori presi si rivelano ancora più forti di quanto si sperasse, altri invece si rivelano dei flop.

Se il presidente Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio sono considerati tra gli uomini mercato migliori non solo in Italia ma a livello europeo, c’è un motivo. Anche un acquisto che può sembrare sbagliato in partenza, infatti, può essere fonte di guadagno futuro per la società. Potrebbe essere il caso di Georgios Vagiannidis, sbarcato a Milano quando c’era Conte in panchina nell’estate del 2020 da svincolato dal Panathinaikos, ma che non ha mai vestito la maglia nerazzurra, nemmeno della formazione Primavera.

Dopo appena un mese, infatti, fu dato in prestito in Belgio al Sint Truiden. Tornato alla base nel giugno dell’anno successivo, l’Inter decise di non puntare su di lui e lo cedette a titolo gratuito allo stesso Panathinaikos, ma tenendosi una percentuale del 40% sul prezzo della futura rivendita del calciatore.

Calciomercato, Vagiannidis tra Fulham e Sporting CP: ecco quanto può incassare l’Inter

In patria Vagiannidis è riuscito a rilanciare la sua carriera, tanto da essere entrato anche nel giro della Nazionale greca, con cui ha collezionato tre presenze. E la prossima estate si accinge a diventare un protagonista del mercato.

Già lo scorso gennaio il suo nome era stato accostato a diversi club importanti: dagli olandesi dell’Ajax ai russi dello Zenit San Pietroburgo e persino i brasiliani del Botafogo, vincitori dell’ultima Copa Libertadores, che parteciperanno al prossimo Mondiale per Club. Ma nessuno riuscì a soddisfare le richieste del Panathinaikos e non se ne fece nulla. Al termine di questa stagione, però, ci sono due società pronte a fare sul serio.

Secondo quanto riportato dal portale britannico ‘Football Insider’, si tratta degli inglesi del Fulham e dei portoghesi dello Sporting CP, che sarebbero pronti a mettere sul piatto 10 milioni di euro per Vagiannidis. Se così fosse, l’Inter incasserebbe 4 milioni: un tesoretto niente male da un calciatore per il quale non fu speso nemmeno un centesimo.