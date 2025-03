Colpo americano per l’Inter: chiamano subito Ausilio

Il centrocampista statunitense sta facendo benissimo in Eredivisie, avrebbe il benestare di Oaktree ma è poco appetibile per il duo Marotta-Ausilio

Trascorrere settimane nel trovare nuove soluzioni al problema ricorrente degli infortuni non è stata certo una bella sensazione in casa Inter.

Simone Inzaghi e lo staff hanno dovuto fare l’impossibile per limitare i danni nei vari reparti e non perdere il controllo del gioco negli impegni più importanti fra campionato e Champions League, mentre la dirigenza ha continuato a tenere d’occhio alcuni profili sul mercato con l’idea di dover rinfoltire le file in estate, sulla base delle indicazioni tecniche finora ricevute.

Come noto, difesa e attacco saranno le due zone del campo ove dovrebbero esser attuate le manovre maggiormente invasive.

Ci saranno le partenze di Joaquin Correa e Marko Arnautovic, salvo ripensamenti, così come dovrà esser accolto almeno un nuovo centrale che possa donare freschezza in alternanza a Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. Ma non finisce qui.

Perché cresce l’attesa per un eventuale nuovo esterno destro da affiancare a Denzel Dumfries e per un centrocampista di prospettiva, semmai la dirigenza dovesse prendere la decisione di far partire uno fra Henrikh Mkhitaryan e Hakan Calhanoglu.

In questo reparto, nello specifico, piace particolarmente Nico Paz del Como da ormai diverso tempo. Eppure sul talentoso argentino ci sono pressioni esterne notevoli, compresa quella del Real Madrid detentore della clausola di recompra a prezzo agevolato.

Se l’obiettivo principale dovesse sfumare in estate, l’Inter sarà costretta a fiondarsi su alternative dalle caratteristiche simili, a costi ugualmente contenuti.

Aaronson per compiacere Oaktree, dubbi sulla bontà dell’affare con l’Eintracht

Fra questi potrebbe spuntare anche il mediano statunitense Paxten Aaronson, di proprietà dell’Eintracht Francoforte e attualmente in prestito all’Utrecht in Eredivisie.

Aaronson fa della mobilità offensiva la sua arma principale. Ciò gli permette di farsi trovare spesso a ridosso dell’area di rigore avversaria per conclusioni ravvicinate in stile Davide Frattesi, senza disdegnare neppure soluzioni in fase costruttiva.

Nelle ventitré presenze finora collezionate in campionato ha messo a segno 6 gol e fornito 2 assist per i compagni di squadra. Bottino che sale di un ulteriore gol a altri 2 assistenze nella coppa nazionale di KNVB Beker.

Il suo entourage potrebbe proporlo all’Inter una volta rientrato dal prestito, con la promessa di poter crescere all’interno di un club di grossa levatura. Sempre che l’Eintracht sia disponibile a fare affari con la rivale italiana, a costi non troppo proibitivi intorno ai 10-15 milioni.

Luce verde da parte di Oaktree per il connazionale, ma l’ultima parola dovrebbe averla proprio Inzaghi. Potrebbero infatti persistere dubbi sulla bontà dell’affare e sulle promesse di minutaggio destinate al calciatore, vista la foltissima concorrenza nel ruolo.