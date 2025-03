L’Inter prende il gioiello del Bayern: coppia speciale con Dumfries

Sondaggi nerazzurri per gli esterni, servirà un vice Dumfries in estate. Possibile colpo in Germania a prezzo di favore

Denzel Dumfries è alla sua quarta stagione tra le file dell’Inter, probabilmente la migliore da quando ha messo piede nella Milano nerazzurra. I dati sono tutti a suo favore, anche sotto il profilo realizzativo.

La cosa fa sorridere l’ambiente e Simone Inzaghi, con il fare di chi aveva ragione a scommettere su di lui. Nonostante le ripetute voci sul suo futuro lontano dall’Inter, il calciatore ha continuato a lavorare duramente con il solo obiettivo di collaborare col resto dei compagni al raggiungimento dei traguardi prefissati, anno dopo anno.

Oggi assume un ruolo fondamentale nello scacchiere tattico dell’allenatore piacentino. Il quale, senza troppi complimenti, preferirebbe tenerlo stretto a sé ancora per molto se le condizioni di mercato dovessero permetterlo.

La questione del rinnovo di contratto, oltretutto, sembra favorire questa ipotesi e se le cose dovessero effettivamente andare in questo modo, l’Inter potrà dire di avere la corsia destra ben coperta per altro tempo ancora.

La permanenza di Dumfries non mette tuttavia in archivio la necessità di scovare un suo vice nel ruolo di esterno destro a tutta fascia, lì dove prima o poi Matteo Darmian non potrà più garantire una certa continuità.

L’attuale sostituto vola infatti verso l’età avanzata e l’Inter, consapevole di questo aspetto, potrebbe persino valutare l’ipotesi di chiudere anticipatamente il rapporto con l’ex Torino e Manchester United già dalla prossima estate. In caso contrario, si tratterebbe ugualmente della sua ultima stagione in nerazzurro.

L’idea Boey come vice Dumfries, dal Bayern a prezzo speciale

Le opzioni fra cui scegliere sul mercato sono numerose e disparate. La scelta ricadrà inevitabilmente sulla base delle indicazioni di Inzaghi e con il benestare della proprietà Oaktree, sempre attenta alla questione economica.

Si potrà finalmente spendere qualcosa entro i limiti della decenza e non si esclude che parte delle proposte possano arrivare direttamente dai vari entourage sparsi in giro per l’Europa. Compreso quello di Sacha Boey, attualmente in forze al Bayern Monaco.

Il giovane terzino camerunese era stato pagato dal club bavarese circa 30 milioni di euro, ma il suo scarso impiego e impatto sul gioco di Vincent Kompany ha inevitabilmente fatto ridimensionare il suo valore di mercato.

In estate potrebbe persino esser ceduto intorno ai 20 milioni senza ulteriori grandi pretese, se le pressioni dell’agente al cospetto della dirigenza del Bayern dovessero essere convincenti a sufficienza.

Con il via libera per la partenza, Boey potrebbe esser proposto all’Inter con l’idea di fungere da vice Dumfries da qui ai prossimi anni. Rafforzando altresì la volontà di Oaktree di investire su profili giovani e futuribili, come il suo.