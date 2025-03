Quel Demone di Inzaghi: Triplete e colpaccio dal Real

Il tecnico piacentino ha sicuramente le idee molto chiare. Prima vuole vincere tutto in stagione e poi piazzare una operazione importante sul calciomercato

Tra campo e calciomercato. Si può riassumere in questo modo l’ultima parte della stagione dell’Inter. Ad Appiano Gentile si continua a lavorare per chiudere nel migliore dei modi l’annata. In casa nerazzurra si continua a pensare partita dopo partita visti i diversi impegni in programma anche se la parola Triplete inizia ad essere presente nella mente dei tifosi.

E nel frattempo in viale della Liberazione si lavora sul calciomercato. C’è la consapevolezza di dover alzare il livello della rosa per poter il prossimo anno a continuare a sognare in grande. E, stando a quanto riferito da SportMediaset, Inzaghi sarebbe intenzionato a chiedere un regalo a Oaktree. Un colpo importante anche in ottica futura e sul quale il tecnico piacentino vuole davvero sognare in grande. Siamo naturalmente nel campo delle ipotesi e delle riflessioni, ma la volontà è comunque quella di fare un tentativo per capire meglio la fattibilità dell’operazione.

Inter: operazione con il Real

Simone Inzaghi spinge per avere dei rinforzi importanti ed alzare il livello della squadra. Il nome in cima alla lista del tecnico nerazzurro è quello di Nico Paz. Il giocatore del Como sta sorprendendo tutti per continuità e voglia di ottenere risultati di assoluto livello e il profilo si sposa alla perfezione con la linea decisa da Oaktree negli scorsi mesi.

Nico Paz-Inter: contatti in corso da tempo, ma…

Il nome di Nico Paz non è assolutamente nuovo per l’Inter. SportMediaset sottolinea che Inzaghi è pronto a chiedere un regalo alla società nerazzurra, ma si tratta di una operazione comunque non semplice da mettere a segno. Come raccontato in più di un’occasione, il club meneghino avrebbe avuto dei contatti con il giocatore per capire la fattibilità dell’operazione, ma per il momento si è in una fase di stallo.

Prima, infatti, bisognerà capire con chi trattare. Attualmente Nico Paz è di proprietà del Como, ma il Real Madrid ha il diritto di recompra e, a meno di clamorosi colpi di scena, questo sarà esercitato. Da qui la necessità di aspettare ancora qualche settimana per avere un quadro sicuramente molto più chiaro.

L’interesse dell’Inter nei confronti del giocatore è comunque reale. Nico Paz sposa in pieno la linea decisa da Oaktree, ma naturalmente la strada è molto lunga e non escludere che alla fine ci possano essere delle sorprese in questo senso.

L’Inter attiva sul calciomercato

A parte dalla questione Nico Paz, l’Inter si sta muovendo sin da ora sul calciomercato. In viale della Liberazione si stanno facendo i ragionamenti e le valutazioni sui possibili obiettivi da portare in nerazzurro in estate.