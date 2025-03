Scambio con la Roma, l’Inter pronta a piazzare il colpo dell’estate

Il calciomercato nerazzurro s’infiamma e Beppe Marotta potrebbe ragionare su un nuovo scambio: l’ultima idea porta in casa giallorossa

L’Inter di Simone Inzaghi è chiamata ad uno sprint finale per portare a Milano il 21esimo Scudetto della storia nerazzurra, che sarebbe anche il secondo di fila con il tecnico piacentino in panchina. Un sogno il cui unico ostacolo, ormai da settimane, si chiama Antonio Conte.

Il grande ex, alla guida del Napoli, tiene botta promettendo un duello serrato fino alla fine. Napoli ed Inter, però, guardano con interesse e lungimiranza anche ai prossimi obiettivi ed uno di questi riguarda sicuramente il rafforzarsi in vista del prossimo anno: il calciomercato estivo, in tal senso, regalerà non poche novità alla rosa interista.

L’Inter punta in alto senza però dimenticarsi del bilancio. In tal senso Beppe Marotta, negli anni, ha dimostrato di essere il miglior dirigente sulla piazza. In pochi possono vantare colpi a zero come Calhanoglu e Thuram che, semmai dovessero dire addio presto o tardi, garantirebbero una plusvalenza da record alle casse della società meneghina.

Inter-Roma, scambio da urlo: colpo azzurro

A tal proposito proprio nell’ottica della prossima campagna acquisti si pensa pure ad alcune possibilità che potrebbero arrivare direttamente dalla Serie A, in questo caso dalla Capitale. Un nome su tutti intriga la dirigenza di Viale della Liberazione.

Perché Gianluca Mancini – difensore centrale e all’occorrenza regista davanti alla retroguardia – potrebbe effettivamente salutare la Roma al termine dell’attuale stagione. In scadenza con la società giallorossa nell’estate 2027, è uno dei nomi che convince maggiormente la dirigenza interista per rinforzare una difesa che – ancora non è certo – potrebbe perdere de Vrij a parametro zero tra poche settimane.

Il 28enne di Pontedera, arrivato nel settembre 2020 dall’Atalanta per 24 milioni, attualmente ha una valutazione vicina a quella del suo sbarco nella Capitale. Ad oggi Mancini è sempre stato schierato da Ranieri che gli ha concesso 2964′ in campo con 35 apparizioni complessive condite da 2 reti e 2 assist. L’intrigante idea di Marotta porterebbe ad un pazzesco scambio per la prossima estate.

Sacrificio per Mancini: Inter-Roma, scambio più cash

C’è da chiedersi, dunque, chi possa essere la pedina sacrificata per arrivare al centrale della Roma. Un nome su tutti, che convincerebbe anche la dirigenza capitolina, è quello di Kristjan Asllani.

Il nazionale albanese è in scadenza nel 2028 ed in questa stagione si è un pò perso, con Inzaghi rimasto deluso dalle sue prestazioni al posto di Calhanoglu. Si parla da tempo di una sua possibile cessione – la sua valutazione è leggermente inferiore a quella di Mancini – e dunque l’ipotesi giallorossa potrebbe calzare a pennello sul futuro dell’ex Empoli. Asllani più 5 milioni di euro per portare il difensore ad Appiano Gentile, in estate, per la gioia di Simone Inzaghi.

In attesa di capire se questa idea possa effettivamente tramutarsi in realtà, va poi fatta chiarezza sulla questione stipendi. L’ingaggio di Mancini rientrerebbe agilmente nei parametri imposti da Oaktree: attualmente il difensore giallorosso percepisce 2 milioni di euro netti a stagione.

L’albanese – 25 apparizioni con 1 gol e 2 assist per i compagni – a Milano guadagna appena 800mila euro annui: decisamente una buona notizia per la Roma che, in tal senso, non troverebbe problemi a garantire uno stipendio vicino a quella cifra al centrocampista di proprietà dell’Inter.