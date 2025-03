Tutti pazzi per Carlos Augusto: la decisione dell’Inter

Inzaghi tira un sospiro di sollievo: sul fronte infortuni, cominciano ad arrivare notizie leggermente positive

Oggi c’è stato il rientro in gruppo di Carlos Augusto. Inoltre, lo staff medico ha avuto sensazioni positive anche per quanto concerne il recupero di Zalewski. Lui e Dimarco stanno svolgendo lavoro individuale, ma il polacco sembra già a buon punto. Anche Sommer sta velocizzando il rientro. Contro il Monza, comunque, nessuno dei citati dovrebbe essere in campo.

Probabilmente Inzaghi schiererà ancora Martinez in porta, Pavard, de Vrij e Acerbi in difesa. Poi Dumfries a destra e Bastoni a sinistra. A centrocampo Frattesi potrebbe insidiare Barella. In regia ci si aspetta il ritorno dal 1′ di Calhanoglu. E dopo il riposo in Europa rientrerà anche Mkhitaryan. In attacco la coppia dovrebbe essere formata da Thuram e Correa. Il Tucu ha deluso parecchio quando è entrato contro il Napoli ma al momento, dal punto di vista fisico, è l’attaccante più in forma a disposizione di Inzaghi.

La sensazione, infatti, è che Inzaghi punti a schierare i più forti e affidabili: contro il Monza non si può sbagliare col Monza. Il turnover, nel caso, lo si farà col Feyenoord che sarà ospitato al Meazza partendo sotto di 2-0, e soprattutto in ottica Atalanta a Bergamo.

In ogni caso, Carlos Augusto potrebbe essere disponibile in panchina per domani sera contro la sua ex squadra. E non è escluso che entri nel secondo tempo. Per l’Inter è importante recuperarlo subito al 100% per avere un’opzione in più sulla sinistra. Anche se il brasiliano, finora, ha fatto meglio quando schierato fra i centrali. Dopo le ottime stagioni in B e poi in A con i brianzoli ci si aspettava un giocatore esterno più produttivo in termini di goal e assist. E invece Augusto si è dimostrato soprattutto solido in copertura e tatticamente ordinato.

L’Inter punta su Carlos Augusto: duttilità e voglia di emergere

A ogni modo, l’Inter si tiene stretto questo Carlos Augusto. Anche se per il brasiliano potrebbero arrivare delle offerte importanti dall’estero, il club nerazzurro dovrebbe chiudere a ogni possibile trattativa. Per Inzaghi, il ventiseienne scuola Corinthians è un’alternativa preziosa, utile sia sulla sinistra che a difesa. E la società ha dunque intenzione di puntare su di lui, soddisfatta del suo rendimento e convinta che possa ulteriormente migliorare in futuro.

Dal suo arrivo a Milano, l’ex Monza si è messo in evidenza come difensore affidabile e terzino di buona tenuta fisica. Ci si aspetta però che segni di più e che torni a sfornare assist e a creare occasioni da goal come faceva quando giocava al servizio di Palladino. Ovviamente, il sistema di gioco lì è diverso… Resta il fatto che nel 2022-23 segnò 6 goal in 35 presenze. E nel suo primo anno all’Inter non ha mai segnato in A. Quest’anno invece è già a quota 2.

Intanto, in Brasile si sono già levate delle proteste per la mancata convocazioni del nerazzurro in Nazionale. I verdeoro si stanno affidando ad Arana, ventisettenne dell’Atletico Mineiro, e puntano a lanciare Caio Henrique. Mentre sembrano aver dimenticato Augusto. Sia Arana che Caio Henrique sono però laterali bravi a saltare l’uomo e forti nella corsa ma poco solidi in difesa. L’ex Monza ha invece dimostrato a chiunque di poter essere un’ottima pedina in copertura. Ma tra i 23 convocati per le eliminatorie della Copa America Augusto non c’è.

Be’, il fatto che il buon Carlos non sia stato convocato dal Brasile, nazionale che ha scelto di rappresentare un annetto fa rifiutando la possibilità di giocare con l’Italia, è una buona notizia per Inzaghi. L’ex Monza rimarrà a Milano durante la pausa delle nazionali e potrà recuperare meglio lo stato di forma dopo l’ultimo infortunio.