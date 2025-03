DIRETTA Inter-Monza, segui la cronaca LIVE del match di Serie A

I campioni d’Italia dell’Inter di Inzaghi affrontano il Monza di Nesta nella ventottesima giornata di Serie A. Segui la Diretta Live del match

L’Inter riceve il Monza a Milano nel terzo e ultimo anticipo del sabato valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A, decimo turno del girone di ritorno. Un vero e proprio testa-coda tra la prima e l’ultima della graduatoria, che sarà diretto dall’arbitro Zufferli della sezione di Udine.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dal successo per 2-0 di Rotterdam nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, vogliono tornare a vincere anche entro i confini italici dopo il pareggio di una settimana fa contro il Napoli. Lo scopo è quello di allungare in classifica sui partenopei impegnati domani contro la Fiorentina e prepararsi al meglio alla sfida di ritorno contro il Feyenoord in programma martedì prossimo. Dall’altro lato i biancorossi Alessandro Nesta, che invece vengono dalle sconfitte subite contro la Roma e il Torino, sono quasi all’ultima spiaggia: serve un risultato positivo per provare una miracolosa rimonta salvezza. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su tablet, smartphone e pc sulla app di Dazn. All’andata la gara finì con un pareggio con il risultato di 1-1 per via dei gol messi a segno da Dany Mota e Dumfries negli ultimi dieci minuti di gioco. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra Inter e Monza live in tempo reale.