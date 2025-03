L’Inter accelera per Zirkzee: apertura decisiva del Manchester

Il profilo di Joshua Zirkzee può tornare molto caldo per il calciomercato dell’Inter: attenzione all’apertura del Manchester United

Nello scorso campionato di Serie A, Joshua Zirkzee era stato un elemento decisivo nella stupenda cavalcata del Bologna che portato alla qualificazione alla Champions League. Non solo, perché il centravanti olandese si era imposto come una delle migliori punte in circolazione, anche perché giovanissimo e con ampi margini di crescita.

Non a caso, tutte le migliori big italiane hanno iniziato a pensare a lui, e tra queste spiccavano soprattutto Inter e Milan, con i rossoneri che per mesi hanno seguito il ragazzo senza mai affondare il colpo. I soldi e il prestigio dei Red Devils poi hanno fatto la differenza, con il calciatore che ha lasciato Bologna e si è trasferito in Premier League, entrando dalla porta principale dopo una spesa da più di 40 milioni di euro.

A distanza di pochi mesi e dopo un’altra stagione molto al di sotto delle aspettative, di Zirkzee si parla solo male. È stato criticato, insultato, a volte anche oltre i limiti del buongusto. Certo, i numeri di sicuro non l’aiutano, dato che ha realizzato solo tre gol e un assist in Premier League, nonostante la bellezza di 27 partite giocate.

Zirkzee può lasciare subito il Manchester United: la strategia dell’Inter

Nonostante il lungo contratto firmato, la scollatura tra club e calciatore è talmente evidente che è sempre più probabile il suo addio dopo un solo anno. L’Inter può subito inserirsi nella situazione, visto che dovrà cambiare tante pedine in attacco e vedrà partire Correa e Arnautovic a parametro zero.

A prescindere dalla stagione negative, Zirkzee continua a piacere e potrebbe esserci una formula tramite cui l’affare potrebbe decollare velocemente. Le parti possono lavorare su un prestito molto oneroso con diritto di riscatto, o con su un investimento iniziale più basso, ma con l’obbligo di riscatto.

Di sicuro l’idea attira, anche perché Zirkzee ha caratteristiche che si sposerebbero alla perfezione con il gioco di Inzaghi. E la valutazione è al ribasso, visto che l’olandese non può di sicuro valere i 40 milioni spesi dal Manchester un anno fa, ma si fermerebbe al massimo a 30. Con queste premesse, il suo arrivo sulla sponda nerazzurra di Milano è tutt’altro che impossibile.