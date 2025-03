L’Inter rivoluziona la mediana: non solo Bernabé, tre cessioni di lusso

I cambiamenti dell’Inter passano dalla mediana: ci sono diversi trasferimenti all’orizzonte, e occhio al profilo di Adrian Bernabé

Tutta l’Inter si sta concentrando su un finale di stagione che potrebbe portare in dote grandi soddisfazioni per il club nerazzurro. A marzo la squadra meneghina si trova ancora in corsa su tutti i fronti e non era affatto scontato a inizio anno, visto un calendario ricco di impegni e rotazioni da gestire sapientemente per non gravare troppo sui titolarissimi.

I problemi, però, in mediana non sono mancati. Hakan Calhanoglu non è quello dello scorso anno, anche perché il turco ha dovuto fare i conti con diversi infortuni muscolari che hanno inciso sul suo rendimento e la sua stagione. Alle sue spalle, si attendevano risposte importanti da Kristjan Asllani e Piotr Zielinski.

Il rendimento dell’albanese, però, è stato messo spesso sotto accusa e anche l’ex Napoli non ha trovato in toto l’approvazione dei tifosi. Nonostante la capacità di disimpegnarsi al meglio sia in regia, sia come mezzala, non ha ancora convinto del tutto e la prova è arrivata anche contro il Feyenoord, a prescindere dal rigore sbagliato che avrebbe chiuso i giochi in vista del ritorno.

L’Inter cambia la mediana: le novità e il futuro di Bernabé

La risposta al rendimento sul campo è che se dovessero arrivare delle offerte congrue alla valutazione fatta dall’Inter, tutti potrebbero partire. Anche Calhanoglu, a fronte di proposte attorno ai 50 milioni di euro, verrebbe sacrificato in nome del progetto giovane di Oaktree.

Attualmente chi ha meno possibilità di andare via è Zielinski, ma anche nel suo caso non si preclude nessuna strada dopo il Mondiale per club. Certo, chiunque verrà ceduto dovrà essere rimpiazzato con un sostituto all’altezza e la dirigenza si riserva la possibilità di scegliere tra una lista importante di nomi.

Un profilo che resta un osservato speciale è sicuramente Adrian Bernabé. Dopo un ottimo inizio con la maglia del Parma, anche il suo livello di prestazioni è sceso, un po’ come tutto quello della squadra, anche a causa degli infortuni. L’Inter continua a pensare a lui per la regia e lo voleva già la scorsa estate dopo una stagione brillante in Serie B. La sua valutazione non è schizzata alle stelle in questa stagione, per cui con un’offerta da 15 milioni di euro potrebbe arrivare. Non sarebbe comunque il titolarissimo in quel ruolo.