L’Inter vuole il gioiello del Liverpool: ha già spaccato la Champions

L’Inter ha messo gli occhi su un calciatore sempre più importante del Liverpool: è stato già protagonista in Champions League

Il calciomercato dell’Inter deve ancora prendere forma in vista della prossima estate, ma la sensazione è che verranno effettuate diverse operazioni in entrata e in uscita, con la necessità stringente di far quadrare i bilanci, ma anche di puntare su calciatori giovani e di prospettiva, esattamente come richiesto da Oaktree.

Proprio in tal senso, molte cose potrebbero cambiare a centrocampo. A parte Barella, nessuno è veramente intoccabile nell’assetto nerazzurro e, se dovessero arrivare delle offerte congrue, verrebbero valutate. È sempre più in bilico anche il futuro di Davide Frattesi: la mezzala ex Sassuolo piace parecchio alla Roma, ma ha raccolto interessamenti anche in Premier League e in quasi tutti i principali campionati europei.

L’Inter, dopo aver resistito agli assalti arrivati a gennaio, continua a puntare su di lui. Ma se dovesse arrivare una proposta vicina ai 40 milioni di euro, sarebbe veramente difficile rifiutare, anche perché il calciatore chiede maggiore minutaggio e i nerazzurri non possono garantirglielo. La dirigenza ha già acquistato Sucic, ma si è messa in moto anche per un altro calciatore importante, che oggi sta facendo la fortuna del Liverpool.

Inter, piace Elliott: ora la valutazione sale

Tra Salah e le stelle del Liverpool, è spuntato un ragazzo alto solo 170 centimetri, ma con un fiuto per il gol davvero invidiabile. Stiamo parlando di Harvey Elliott, capace di stendere il PSG dopo una partita di sofferenza pura e permettere ai suoi di raggiungere una vittoria in trasferta pesantissima.

Quest’anno ha giocato davvero poco in Premier League, ma il talento dei Reds è già a quota tre gol in quattro partite di Champions League, pur giocando essenzialmente degli spezzoni di gara. Mancino di piede – e l’Inter non ne ha in rosa in quella zona di campo -, sa come fare male dal primo minuto o a gara in corso.

Per i nerazzurri sarebbe davvero un rinforzo importante e di prospettiva, che potrebbe prendere sia il posto di Barella, sia quello di Mkhitaryan senza abbassare la qualità del suo gioco. Il problema risiede di fatto nella valutazione del suo cartellino: servono già 30 milioni per pensare di strapparlo al Liverpool e non è comunque detto che i Reds si privino del loro gioiello.