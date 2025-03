Nuovo affare Inter-Roma, Inzaghi lo ha chiesto a Marotta

Un’altra indiscrezione di mercato coinvolge di nuovo Inter-Roma. Dopo l’affare Zalewski, i nerazzurri seguono un altro calciatore giallorosso

Roma e Inter hanno decisamente animato la sessione invernale di calciomercato che si è conclusa con un affare in extremis tra i due club, quello che ha portato Nicola Zalewski in nerazzurro al posto di Buchanan.

Oltre a quello dell’esterno polacco, l’altro nome che ha coinvolto i due club è stato quello di Davide Frattesi. Per gran parte del mese di gennaio, si è ipotizzata la possibile cessione del centrocampista nerazzurro con la Roma intenzionata a riprenderlo dopo i trascorsi nelle giovanili. Le elevate richieste dell’Inter che non ha mai davvero aperto alla cessione di Frattesi hanno fatto desistere la Roma, arrivata a proporre anche il capitano Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante come possibili contropartite.

Dopo Zalewski e Frattesi, un altro calciatore potrebbe rientrare nei dialoghi di mercato tra i due club. Solo un’indiscrezione al momento che, chissà, potrebbe svilupparsi in estate quando sia Inter che Roma interverranno con incisività sul mercato in vista della prossima stagione.

Nuovo affare di mercato tra Inter e Roma ? La possibile richiesta di Inzaghi

L’Inter si rinforzerà certamente in difesa con l’acquisto di un nuovo centrale anche con la permanenza di De Vrij per il quale dovrebbe essere attivata l’opzione di rinnovo annuale sul contratto in scadenza a fine stagione. Vedremo se i nerazzurri punteranno su profili giovani ma già pronti oppure su un altri più esperti. Tra quest’ultimi potrebbe esserci Gianluca Mancini.

Il difensore giallorosso, titolare inamovibile con Ranieri, è legato alla Roma da un contratto fino al 2027 che incide anche sulla sua valutazione, prossima ai 20 milioni. Mancini è un profilo certamente gradito a Simone Inzaghi, non solo per le caratteristiche tecniche funzionali a consolidare la solidità della difesa, quanto per quel surplus di esperienza che può garantire al reparto arretrato.

A 29 anni, inoltre, il centrale romanista rientra ancora in un range di età che può giustificare un investimento da parte OakTree. La proprietà resta comunque fortemente intenzionata a ringiovanire l’organico. Per questo motivo, la lista dei possibili obiettivi dell’Inter per la difesa e già ampia e altrettanto qualificata.

A Beukema del Bologna e Bijol dell’Udinese si sono aggiunti altri due centrali protagonisti in Serie A ovvero Mario Gila della Lazio e Oumar Solet, uno dei migliori difensori per rendimento del campionato nel 2025. Resta vivo, inoltre, l’interesse dell’Inter per Giorgio Scalvini che potrebbe avere una valutazione inferiore ai 60 milioni inizialmente richiesti dall’Atalanta al termine di una stagione con solo 8 presenze a causa del rientro dall’infortunio al ginocchio e dell’operazione alla spalla che ha interrotto la sua stagione già a gennaio.