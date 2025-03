Calciomercato Inter, due acquisti in uno: è l’erede di Pavard e Dumfries

Nuovo obiettivo di mercato per l’Inter. Può essere lui l’innesto giusto sulla fascia destra. Ha tutte le caratteristiche che piacciano a Inzaghi e OakTree

Proseguono senza sosta le indiscrezioni di calciomercato sull’Inter in vista della prossima stagione. Non sono certo i possibili nuovi acquisti, la priorità dei nerazzurri in questo momento cruciale dell’annata su tutti i fronti ma, la certezza di una campagna acquisti più incisiva rispetto al recente passato, favorisce l’accostamento di più obiettivi all’Inter, intenzionata a rinforzarsi in tutti i reparti.

In difesa, arriverà un nuovo centrale. La conferma di Acerbi e De Vrij non preclude l’acquisto di un nuovo innesto più giovane e già in grado di consolidare la solidità della linea a tre davanti a Sommer. A Beukema, Bijol, Gila e Scalvini si è aggiunto Oumar Solet, arrivato all’Udinese a gennaio da svincolato e tra i migliori difensori per rendimento del campionato. Un centrale moderno Solet, forte fisicamente e abile anche nella fase di impostazione dell’azione dal basso, caratteristiche che hanno attirato anche il Napoli.

Oltre a quello di Acerbi e De Vrij, l’Inter prolungherà anche il contratto di Matteo Darmian per un’ulteriore stagione. A 36 anni, verosimilmente sarà l’ultimo rinnovo per l’esterno nerazzurro, motivo per cui la dirigenza del club si sta muovendo per individuare il possibile sostituto che condividerà la fascia destra con Dumfries e Pavard.

Inter, nuovo obiettivo dalla Liga: può sostituire Darmian

Rumors di mercato arrivati dalla Spagna riferiscono di un interessamento concreto dell’Inter per Jon Aramburu, esterno destro della Real Sociedad e della nazionale venezuelana. Titolare della compagine basca in una stagione finora da 35 presenze in tutte le competizioni, su Aramburu era piombata l’Aston Villa a gennaio. La trattativa con i Villans non si è concretizzata ma l’esterno venezuelano resta comunque un possibile uomo mercato in vista dell’estate.

Aramburu ha tutte le caratteristiche per piacere all’Inter. E’ un classe 2002 (dunque in pieno target OakTree sui futuri acquisti) e si contraddistingue per una spiccata duttilità tattica che gli permette di essere schierato in una linea a tre sia a destra che a sinistra. Ha dalla sua anche una valutazione potenzialmente favorevole di circa 15 milioni, cifra che può giustificare un possibile investimento in ottica futura.

L’Inter, tuttavia, non è l’unico club su Aramburu che è seguito con attenzione anche dall’Atletico Madrid come possibile alternativa a Molina e Llorente sulla destra. Oltre all’Aston Villa, l’esterno della Real Sociedad continua ad avere mercato anche in Premier League. Lo conferma l’interesse del Newcastle, club che ha già acquistato dai baschi l’attaccante svedese Alexander Isak per 70 milioni di euro.