“Fallimento clamoroso Inter”: verdetto in diretta e nerazzurri ribaltati

Annuncio da Napoli sul club del presidente Marotta e di mister Inzaghi. Da qui a fine maggio può succedere veramente di tutto

Questo intenso finale di stagione vedrà l’Inter impegnata su due diversi terreni. Da un lato i campi di gioco vedranno gli uomini di Inzaghi impegnati praticamente ogni tre giorni tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Fuori dal campo la dirigenza, con il presidente Marotta in testa, dovranno fare i conti con gli attacchi che arrivano dall’esterno.

Arrivati a marzo, i nerazzurri sono l’unico club ancora in corsa in tutte le competizioni. Questo di certo è un vantaggio per le concorrenti che, invece di limitarsi ad approfittarne, non perdono l’occasione di esternare la propria invidia. E’ già partita la corsa a minimizzare eventuali successi dell’Inter: la frase più ricorrente è quella che vuole Lautaro Martinez e compagni come l’unica squadra con l’obbligo di vincere lo scudetto.

Poco importa se negli ultimi anni c’è stato un campione d’Italia diverso ogni stagione e se, a differenza del club di Viale della Liberazione, gli altri hanno speso cifre astronomiche sul mercato per rinforzare la rosa: dagli oltre 200 milioni di euro della Juventus ai 150 milioni del Napoli fino ai 120 milioni del Milan. La narrazione è molto chiara: se i nerazzurri dovessero fare il bis, sarebbe ‘normale’; se un’altra squadra vincesse il tricolore, sarebbe un miracolo sportivo…

Napoli, Alvino: “Se vogliamo, possiamo. Inter vera delusione del campionato”

Gli attacchi principali, nemmeno a dirlo, arrivano da Napoli. La squadra di Conte è la principale contendente allo scudetto per l’Inter, senza dimenticare Atalanta e Juventus che sono rientrate in corsa dopo il pareggio nello scontro diretto del ‘Maradona’.

Intervenuto a ‘Televomero’, il noto giornalista sportivo partenopeo Carlo Alvino ha rilasciato dichiarazioni sorprendenti: “Per la prima volta da quando è arrivato al Napoli, Conte ha gettato via la maschera sulle ambizioni al titolo ed io mi voglio accodare al suo appello: se vogliamo, possiamo! Il tecnico salentino diceva di mettere fieno in cascina prima del mese di febbraio, che calcisticamente è stato una tragedia: quelle vittorie che hanno fatto gli azzurri, hanno consentito loro di assorbire il colpo nonostante i 4 punti in cinque gare e restare in alto in classifica.

Secondo me la grande assente di questo campionato è l’Inter: è una squadra che sta fallendo clamorosamente in Serie A e il Napoli ha avuto il merito di farsi trovare pronto. La vera delusione di questa stagione sono i nerazzurri”.