L’Inter rinforza gli esterni: pista low cost in Serie A | INTERLIVE

L’Inter vuole rinforzare ancora gli esterni in vista della prossima stagione: i nerazzurri lavorano a un colpo low cost in Serie A

Negli ultimi giorni, uno dei temi caldi per il calciomercato dell’Inter è stato sicuramente l’emergenza che ha colpito Simone Inzaghi sugli esterni. Il tecnico di Piacenza, nonostante abbia cinque calciatori di ruolo per due posizioni in quella zona di campo, si è ritrovato con il solo Dumfries a disposizione per il secondo tempo contro il Napoli e per il Feyenoord.

Gli infortuni hanno inciso molto sulle possibilità dell’allenatore, ma poteva essere prevedibile vista l’usura che provoca quella zona di campo e un calendario pieno di impegni, in cui è difficile per tutti trovare il bandolo della matassa. La prossima estate, però, potrebbero esserci degli accorgimenti.

Detto che la dirigenza cerca un nuovo braccetto di sinistra che possa liberare Carlos Augusto in posizione più avanzata, persiste la voglia e la necessità di individuare un altro colpo che possa allungare il reparto e garantire maggiori soluzioni in caso di necessità. Bisognerà capire se l’Inter intenderà riscattare Zalewski dalla Roma, ma c’è un altro profilo in lista per Marotta e Ausilio, che piace da diverso tempo e potrebbe essere una soluzione valida alle spalle di Dumfries e Dimarco.

L’Inter pensa a Tchatchoua: colpo low cost per la fascia

Secondo quanto risulta a InterLive.it, un nome che piace per età e duttilità è quello di Jackson Tchatchoua. L’esterno in forza al Verona ha grande capacità di corsa e copertura della fascia, ma soprattutto può giocare sia a destra, sia a sinistra, per cui il suo contributo potrebbe essere ottimo a gara in corso o come sostituto nella prossima stagione.

Ve ne abbiamo già parlato diversi mesi fa: il laterale è finito nella lista dell’Inter e, nonostante gli alti e bassi con il Verona, non è mai uscito dai radar, anche perché ha un ingaggio basso e una valutazione attorno agli 8 milioni di euro, in linea con quanto vorrebbero spendere i nerazzurri.

Con Dumfries e Dimarco intoccabili, bisogna capire chi uscirà nel reparto, ma il suo profilo resta valido ed è probabile che l’Inter faccia un nuovo tentativo per portarlo a Milano in estate, magari in prestito con diritto di riscatto.