Feyenoord a pezzi: salta l’Inter il giocatore migliore

Si riparte dai due gol di vantaggio per i nerazzurri, scalata ancora più complicata per van Persie dopo l’infortunio di uno degli esterni offensivi maggiormente incisivi

Messa nel sacco la vittoria in rimonta sul Monza in campionato, l’Inter orienta tutte le proprie forze verso la delicata sfida conclusiva degli ottavi di Champions League contro il Feyenoord, questa volta da disputare entro le mura amiche di San Siro.

Simone Inzaghi potrà trovarsi a gestire un discreto vantaggio, maturato sul campo avversario nella partita d’andata grazie alle reti di Marcus Thuram e Lautaro Martinez, ma vietato calare di concentrazione. Una regola che gli uomini nerazzurri conoscono bene, perché scenari tanto importanti sono spesso teatro di incredibili sorprese.

L’obiettivo ultimo rimane quello di blindare la qualificazione in vista di una sempre più probabile duplice sfida con il Bayern Monaco, mentre per il Feyenoord si staglia una vera montagna da scalare.

Nulla di impossibile per l’undici di Robin van Persie, estremamente competitivo finora in stagione. Eppure ciò che attanaglia il morale del gruppo nederlandese è la perdita, per infortunio, di uno dei calciatori migliori in rosa.

Feyenoord meno pericoloso senza Paixao, tegola offensiva per van Persie

Difatti, l’esterno offensivo Igor Paixao non figura all’interno della lista convocati diramata dal club in via ufficiale alla UEFA, proprio a ridosso del fischio d’inizio della partita con l’Inter.

Il calciatore sarebbe stato escluso dopo aver rimediato un problema muscolare alla coscia e dunque potrebbe aver già terminato la propria avventura in Champions League. Di certo un duro colpo per van Persie: il tecnico dovrà rinunciare alla pericolosità offensiva del bruciante ventiquattrenne brasiliano, oltre ad Ibrahim Osman fermo ai box per squalifica.

Sono invece tre i recuperi in casa Feyenoord, ovvero Gernot Trauner e Facundo González, con Givairo Read nuovamente a disposizione per aver scontato il precedente turno di squalifica.

A seguire la lista completa dei convocati prescelti da van Persie per Inter-Feyenoord, in programma domani sera a San Siro:

Timon Wellenreuther, Plamen Andreev, Ismail Ka, Thomas Beelen, Gijs Smal, Jakub Moder, Ayase Ueda, Facundo González, Hugo Bueno, Luka Ivanušec, Gernot Trauner, Julián Carranza, Jeyland Mitchell, Anis Hadj Moussa, Shiloh’t Zand, Givairo Read, Dávid Hancko, Jan Plug, Djomar Giersthove, Zépiqueno Redmond, Aymen Sliti, Thijs Kraaijeveld.