Gyokeres al posto di Thuram: la mossa dell’Inter

Il prolifico centravanti svedese dello Sporting CP potrebbe scavalcare il collega nerazzurro nella gerarchia delle priorità di mercato della pretendente francese, l’Inter punta comunque a difendersi

Lo scorso febbraio è stato un mese relativamente freddo lungo tutta la penisola e anche per Marcus Thuram, a causa di quel problemino alla caviglia che ha iniziato a non dargli pace. La sua assenza, seppure temporanea, si è sentita particolarmente.

Forse anche per via del fatto che al momento l’Inter, tolto Lautaro Martinez ed un crescente Marko Arnautovic, non può contare poi così tanto su Mehdi Taremi sotto il profilo realizzativo.

Simone Inzaghi ha comunque provato a schierare nuovamente il proprio gioiello francese con attenzione e in maniera graduale, al fine di fargli riprendere del sano ritmo partita. E finalmente, dopo qualche colpo steccato nelle ultime due uscite, è tornato a galoppare con sacrificio. Trovando anche la strada del gol contro il Monza, in una serata più complicata del previsto.

Ora che la ‘Thu-La’ è ristabilita in pieno si dorme sereni. Eppure durante la notte qualche preoccupazione ricorrente potrebbe tornare ancora in mente. Perché sulle spalle di Thuram ci sono pressioni forti. Quelle di squadre interessate al suo cartellino e potenzialmente pericolose per l’Inter, dall’alto del rispettivo potere economico.

Il PSG preferisce Gyokeres, ma l’Inter non si fida: clausola di Thuram da debellare

Come noto, il Paris Saint-Germain ha manifestato la propria stima nei confronti del calciatore. Eppure, sulla base dei desideri del tecnico spagnolo Luis Enrique, dalla Spagna sono convinti del fatto che la priorità ricada piuttosto su Victor Gyokeres.

Sul centravanti svedese dello Sporting CP pende una clausola da 100 milioni che il PSG sarebbe disposto a pagare, salvaguardando involontariamente la posizione di Thuram all’interno degli schemi di Simone Inzaghi all’Inter.

Tale dirottamento non è comunque sufficiente a far sgomberare la mente di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio dalla paura di perdere il francese, perché anche su di lui c’è ancora quella clausola da 85 milioni della quale ci si vuol liberare quanto prima.

Il piano della dirigenza è infatti pienamente focalizzato sul raggiungimento di un nuovo accordo con l’entourage di Thuram attraverso l’innalzamento dell’ingaggio percepito, al fine di cancellare la clausola e spezzare qualsiasi dubbio sul suo futuro lontano dai nerazzurri.