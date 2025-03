Top manager rifiuta la panchina : ‘gufa’ Inzaghi e sogna l’Inter

Un top manager è pronto a tornare in panchina dopo un anno di stop. Tra i suoi obiettivi c’è anche l’approdo all’Inter

Ancora una settimana poi campionati e coppe europee si fermeranno per la consueta pausa dedicata alle Nazionali a metà marzo. Si riprenderà a giocare nell’ultimo weekend del mese con la lunga volata che ci condurrà ai verdetti di finale stagione, quelli decisivi anche per il futuro degli allenatori.

L’Inter è l’unica squadra della Serie A ancora in corsa su tre fronti tra campionato, Champions e Coppa Italia. Con il primo posto in classifica mantenuto dopo l’imprevista rimonta contro il Monza, i nerazzurri hanno ancora il destino nelle loro mani in tutte le competizioni. Quale che sia l’esito finale, il futuro di Inzaghi sulla panchina è ben saldo. A meno di clamorosi colpi di scena, si proseguirà ancora insieme e ogni ipotesi sui possibili candidati pronti a subentrargli con un epilogo senza Scudetto è destinata a rimanere tali.

In particolare, c’è un allenatore tra quelli attualmente senza panchina che ambisce a un possibile approdo all’Inter o in un altro top club. Per questo motivo, ha rifiutato anche le ultime proposte che gli sono arrivate e ne attende una migliore per rimettersi in gioco dopo un anno di stop.

Un allenatore sogna l’Inter ma il Milan lo ha già scelto

Ci riferiamo a Massimiliano Allegri. Stando a quanto riportato da Calciomercato.it

l’ex allenatore della Juventus avrebbe rifiutato anche un’ultima proposta arrivata dall’Arabia Saudita, sebbene economicamente molto vantaggiosa. Allegri ambisce a restare in Italia e starebbe aspettando una chiamata da Inter o Milan. La situazione in casa nerazzurra non prevede ribaltoni in panchina ed è ben diversa da quella rossonera dove è già partito il casting per il successore di Conceicao.

Allegri è il principale candidato per la sua successione. L’amministratore delegato Giorgio Furlani lo ha scelto per avviare la rifondazione rossonera che prevede anche un incisivo rinnovamento dell’organico soprattutto in caso di mancata qualificazione europea.

Allegri al Milan potrebbe ritrovare Fabio Paratici come direttore sportivo dopo la precedente esperienza alla Juventus. Dopo l’incontro chiarificatore tra Cardinale e Furlani negli Usa, quest’ultimo ha ottenuto il via libera anche per la scelta definitiva del nuovo dirigente. Paratici è il preferito da Furlani mentre Ibrahimovic spinge per Tare. Una decisione è attesa nelle prossime settimane e comunque prima della fine della stagione per iniziare a programmare già la prossima.

Dovesse svanire il ritorno al Milan, per Allegri potrebbe esserci anche la possibilità di finire alla Roma. Insieme a Fabregas e Gasperini, il suo nome è tra quelli dei sostituti di Claudio Ranieri che, dopo aver raddrizzato la stagione dei giallorossi, è pronto a cominciare la sua carriera dirigenziale. Il suo parere sul suo successore potrebbe essere decisivo per la scelta finale dei Friedkin.