Zielinski, stagione quasi finita: l’esito UFFICIALE degli esami

Il centrocampista polacco si è fatto male sabato scorso, poco dopo l’ingresso in campo nella sfida col Monza

Zielinski si è sottoposto a esami strumentali per verificare l’entità dell’infortunio rimediato sabato scorso nel match contro il Monza che l’Inter ha vinto in rimonta per 3-2.

Inzaghi aveva manifestato pessimismo nel dopo gara, e infatti gli esami a cui “si e sottoposto oggi presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, hanno evidenziato una distrazione del gemello mediale della gamba destra. Il centrocampista polacco verrà rivalutato nelle prossime settimane”, conclude la nota ufficiale dell’Inter.

Il polacco rischia circa due mesi di stop, ovvero di aver quasi concluso la stagione. Quasi, perché quella dei nerazzurri non finirà a giugno, considerata la partecipazione al Mondiale per Club di scena negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio.