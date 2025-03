Assalto in casa Barcellona, l’Inter ci prova sul serio

Il club nerazzurro è ancora sulle tracce di un difensore già seguito in passato: stavolta potrebbe arrivare la sospirata fumata bianca

Nonostante, per lo meno in campo europeo, la difesa dell’Inter dia ancora delle sufficienti garanzie – addirittura eccezionale il rendimento in Champions, con un solo gol subìto in nove gare – le incertezze mostrate in campionato stanno convincendo la dirigenza che forse sia davvero arrivato il momento di qualche innesto importante nel reparto arretrato.

E non parliamo, con tutto il rispetto del giovane argentino al suo primo anno in Italia, di un Tomas Palaciòs arrivato sul finale dello scorso mercato estivo ed evidentemente – e forse non sarebbe potuto essere altrimenti – non pronto per entrare in un meccanismo che nelle ultime stagioni ha rappresentato uno dei punti di forza dell’Inter targata Simone Inzaghi.

Non è un caso infatti che proprio nel corso del mercato post Scudetto, Beppe Marotta e Piero Ausilio si siano mossi a caccia di un giovane difensore, preferibilmente mancino, da inserire in rosa. Da Yarek Gawiorowski a Jorrel Hato, per finire col ‘solito’ Jakub Kiwior e passando anche per Nicolò Bertola dello Spezia, i nerazzurri hanno provato in tutti i modi a ringiovanire il reparto arretrato con un profilo giovane ma con ampi margini di miglioramento.

Alla fine, come detto, si è optato per il sudamericano, dirottato poi in prestito al Monza a stagione in corso. La necessità di una nuova linea verde che negli ultimi anni è stata esemplificata prima dalla presenza, e poi dalla crescita di un big come Alessandro Bastoni, è però rimasta.

Le necessità però, si sa, si trasformano anche in base a cambiamenti in altri settori del campo. Ecco che allora l’ex DS della Juve potrebbe tornare a battere la pista dell’usato sicuro. Di un giocatore che, al netto dei tanti infortuni sofferti nel corso dell’attuale stagione, porterebbe con sé grande esperienza. E a costi limitati. Particolare non trascurabile.

Inter, ritorno di fiamma per Christensen? Il Barça spinge per l’addio

Arrivato al Barcellona via Chelsea a titolo gratuito nell’estate del 2022, Andreas Christensen era stato già un obiettivo dell’Inter proprio per il suo status di free agent negli ultimi mesi della sua esperienza a Londra. I motivi, oltre che nell’indubbio valore del calciatore, sono facili da intuire: essendo (stato) un parametro zero, il danese era rientrato quasi ‘naturalmente‘ nelle grazie dell’abile dirigente meneghino. Da sempre specializzato in succosi colpi gratis.

Per la verità l’avventura in terra catalana non è stata finora indimenticabile per lo scandinavo: impiegato con discreta continuità nel suo primo biennio al Barcellona, il difensore non ha messo nelle gambe nemmeno un minuto nel 2024/25. Colpa di una tremenda infiammazione al tendine d’Achille che gli ha impedito di essere a disposizione del tecnico Flick.

Titolare di un contratto fino al giugno 2026, Christensen è stato proposto al club meneghino sia dagli agenti del calciatore che dallo stesso club blaugrana, che vorrebbe – prima che il valore di mercato crolli – monetizzare qualcosa dal suo addio.