L’esordio con la prima squadra è previsto al Mondiale per Club di scena negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio

Il diktat di Oaktree è chiaro: la rosa va ringiovanita abbassando il monte ingaggi, che ammonta a 206 milioni ed è il più alto della Serie A. Per questo motivo l’Inter sarà chiamata, per non dire obbligata a sfruttare le risorse interne molto più di quanto fatto finora.

E per risorse intendiamo soprattutto i calciatori già di proprietà, e non solo per quanto riguarda il componimento della seconda squadra che debutterà nella prossima stagione.

Qualche giovane al rientro da campionati minori, italiani o pure esteri, verrà infatti collocato proprio nella seconda squadra, che i dirigenti avrebbero voluto affidare a Chivu. Ma il rumeno aveva altri piani per il suo futuro, con la chiamata del Parma impossibile da rifiutare. Ad oggi in pole c’è Zanchetta, attuale allenatore della Primavera.

Sempre restando in tema giovani e giovanissimi di proprietà, come raccolto da Interlive.it ce n’è uno che il club ha intenzione di tenere l’anno prossimo. O meglio, di promuovere in prima squadra: ci riferiamo a Francesco Pio Esposito

Il classe ’95 è fin qui autore di una grande stagione in B con lo Spezia. 14 gol in 27 partite, un talento enorme supportato da un fisico (è alto 189cm) che lo fa apparire già pronto per la Serie A. L’Inter ha in mente per lui un ingresso graduale, da quinta se non quarta punta.

Impegni con la Nazionale Under 21 permettendo, il fratello più piccolo di Sebastiano (che l’Empoli dovrebbe riscattare) e Salvatore potrebbe far parte della rosa che parteciperà al Mondiale per Club di scena negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio.

Napoli e club inglesi, ma Esposito non si tocca: l’Inter gli prolungherà il contratto

Sul classe 2005 di Castellammare di Stabia hanno messo gli occhi club importanti, inglesi come italiani col Napoli in testa (ottimi i rapporti col suo agente Giuffredi), ma l’Inter ha intenzione di puntarci e quindi di non venderlo, tantomeno a una diretta rivale.

Il contratto di Pio Esposito, che alcuni addetti ai lavori paragonano nientemeno che a Lewandowski, scade a giugno 2027, ma Ausilio avrebbe già mosso i primi passi per allungare l’accordo alzando l’attuale ingaggio. Essendo cresciuto nel proprio vivaio, la permanenza di Esposito in rosa sarebbe anche preziosa in chiave liste Serie A e UEFA.