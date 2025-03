Mehdi Taremi non sta brillando anche contro il Feyenoord questa sera: annuncio pesante sull’attaccante dell’Inter

L’Inter sta pareggiando contro il Feyenoord con il risultato di 1-1 in un primo tempo dominato per lunghi tratti dalla squadra nerazzurra. Il rigore battuto dagli olandesi lascia l’amaro in bocca per l’andamento della prima frazione di gara, ma tra chi ha steccato c’è ancora una volta un attaccante, e ancora Mehdi Taremi.

L’iraniano ha fallito tre occasioni davvero importanti che potrebbero condizionare il doppio confronto, anche se restano due gol di vantaggio. Prima ha deciso di controllare con il destro un pallone di Mkhitaryan e si è fatto chiudere con facilità dal difensore avversario, poi ha fallito un’altra chance dal limite dell’area calciando alto e centrale: poteva fare decisamente meglio.

Infine, a campo aperto ha sbagliato un passaggio semplice verso la fascia destra consegnandolo a Hancko. Insomma, ancora una volta è finito tra i peggiori in campo con la speranza che possa dare dei segnali di ripresa nel secondo tempo. Prima della partita, però, l’attaccante ha trovato una giustificazione importante ai suoi errori in questa stagione. Ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha dichiarato: “Per quasi tutta la stagione ho avuto infortuni e ho giocato con antidolorifici“.

Sicuramente è un alibi importante per le sue prestazioni quest’anno, ma ora Taremi deve sbloccarsi e da lui ci si aspetta molto di più da qui a fine anno.