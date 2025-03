Inzaghi promuove i due talenti: “Dispiace per Asllani”. Ma c’è un infortunio al ginocchio

Una buona Inter batte il Feyenoord in casa: le parole di Simone Inzaghi al termine della sfida di Champions

I nerazzurri fanno ciò che dovevamo fare. O, per dirla à la Spike Lee (presente in tribuna) fanno la cosa giusta, controllando e gestendo la partita. Per Simone Inzaghi arrivano conferme su chi ha sempre trascinato la squadra (Thuram, Dumfries) e su chi invece da tempo non convince (Taremi, Frattesi, Asllani). Altro aspetto fondamentale della gara, l’aver ritrovato un Mkhitaryan ai suoi storici livelli di intensità.

L’Inter è tra le migliori otto d’Europa. Ed è un concetto che Inzaghi ci tiene a sottolineare con orgoglio. “Visto che sento pochi elogi per questa squadra, glieli faccio io“, ha esordito l’allenatore nerazzurro ai microfoni di Sky Sport. Inzaghi. “Ringrazio i ragazzi per quello che stanno facendo. Si meritano grandi complimenti: dono veramente bravi. Domani do loro un giorno libero; visto che abbiamo fatto 3 partite in 6 giorni è doveroso”.

Inzaghi conferma poi di aver già parlato con Cocchi e Berenbruch. “Sono entrambi bravi e sanno che ci dovranno dare una mano, anche loro perché siamo corti. Con il Bayern ce la giocheremo come abbiamo sempre fatto, ma sarà una sfida difficile. Mi dispiace per l’ammonizione di Asllani perché non abbiamo neanche Zielinski“.

“Cocchi e Berenbruch lavorano bene, si allenano sempre con noi e si sono meritati questa occasione. Hanno entrambi qualità tecniche molto importanti. E c’è anche Aidoo. A un certo punto, pensavo di farlo entrare togliendo Dumfries. Poi ho scelto Acerbi“.

Inzaghi porta l’Inter ai quarti: “Questo è il nostro DNA“

“Noi onoriamo ogni partita e ogni competizione al massimo”, ha quindi annunciato Inzaghi. Dopodiché l’allenatore ha ricordato di essere molto cresciuto nelle 200 partite con l’Inter, attraverso tantissime gioie ma anche qualche delusione. “Ogni giorno si impara sempre, e oggi era la mia duecentesima partita come allenatore dell’Inter. Miglioro guardando cosa succede e aggiornandomi. Già dal primo anno siamo usciti contro il Liverpool che poi ha fatto la finale col Real. Faremo del nostro meglio, perché è proprio nel DNA dell’Inter giocare per ogni competizione“.

Il tecnico nerazzurro ha ribadito anche in conferenza stampa di sentire pochi complimenti per la sua Inter. “Non mi aspetto nulla di diverso, ma forse si danno per scontate delle cose che scontate non sono. Ci sono avversari che vogliono le stesse cose dell’Inter, ma noi andiamo avanti“.

“Sono un allenatore orgoglioso. Contento. Questi ragazzi non mollano, sono una squadra con la S maiuscola. Giocano ogni 72 ore con grandissimo entusiasmo e continueranno a farlo. Ce la giocheremo anche con l’Atalanta, che è fortissima“.

“Non recuperiamo né Zalewski né Dimarco per l’Atalanta. Frattesi invece sta bene. Credo abbia fatto una grande gara. De Vrij ha sentito un fastidio già ieri, e anche i dottori hanno preferito tenerlo a riposo dopo il riscaldamento. Speriamo di averlo a Bergamo“.

Ai quarti sarà sfida con il Bayern Monaco, Dumfries: “Siamo forti“

Dumfries, uno dei migliori in campo e stasera capitano dell’Inter, ai microfoni di Sky Sport, ha detto di essere contento di sfidare una big come il Bayern. “Io mi sento bene e in forma, gioco tanto e gioco bene. Per questo sono contento… Siamo forti e tutti vogliono batterci. Dobbiamo solo continuare a giocare con grande concentrazione“.

L’olandese ha poi dato alcune notizie interessanti sulle condizioni di de Vrij: “Ho fatto il capitano dell’Inter per la prima volta per l’infortunio di Stefan. Erano tutti contenti per me… ma de Vrij credo che tornerà presto: è un grande giocatore“.

Lo stesso de Vrij, al termine del match, intercettato in zona mista, ha confermato di avvertire un fastidio al ginocchio. Francesco Acerbi, arrivato poco dopo de Vrij a salutare i tifosi e i giornalisti, ha invece confermano di non essersi fatto male.

Marcus Thuram, uomo partita per la UEFA, ha poi confermato di non essere ancora al 100%: “Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo vinto e siamo ai quarti. La caviglia mi dà un po’ di fastidio da un mese, ma ci gioco sopra. Non sono al 100%, a volte mi fa male, a volte meno. Il Bayern è una grandissima squadra ma tutte le squadre sono battibili“.

Infine una battuta sul triplete: “Non è che ci credo o non ci credo, all’Inter tu giochi per vincere tutte le partite. E se vinci tutte le partite, poi succedono cose belle“.