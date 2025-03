Stagione sfigata per Thuram: fuori le prossime due partite

Il francese continua ad avere problemi alla caviglia. Il giocatore non è riuscito a smaltire nel migliore dei modi la botta presa contro la Juventus

Le condizioni di Thuram continuano a tenere in apprensione l’Inter. Il francese, come ammesso da Inzaghi in conferenza stampa, continua ad avere il problema alla caviglia. Il tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida contro il Feyenoord ha confermato che Marcus “non si allena più come prima. Gioca con gli antidolorifici e infiltrazioni. Lui non si tira indietro e ci dà una mano“.

Una situazione davvero critica e che sta portando Inzaghi a doverlo gestire in maniera diversa rispetto a prima. Naturalmente la speranza è quella di poterlo recuperare nel minor tempo possibile, ma la sensazione è che si ci vorrà del tempo per smaltire in modo definitivo il problema. Ma le partite sono davvero ravvicinate e per questo motivo molto probabilmente Thuram continuerà a giocare con infiltrazioni e antidolorifici.

Salta il doppio impegno con la Francia?

La condizione di Thuram è assolutamente da valutare. Il francese continua ad essere alle prese con il problema fisico e, secondo quanto riferito da L’Equipe, il calciatore potrebbe essere risparmiato dagli impegni con la Francia. Deschamps deciderà nella giornata di giovedì e ad Appiano Gentile si spera nella possibilità di averlo a disposizione per consentirgli di smaltire al meglio il guaio alla caviglia.

Thuram titolare contro il Feyenoord

In attesa di poter sapere il destino con la Francia, per Thuram si prospetta un utilizzo da titolare contro il Feyenoord. Le condizioni di Lautaro non sono le migliori e toccherà a lui partire dall’inizio insieme a Taremi considerato anche il fatto che Correa non è in lista Champions.

Da segnalare il ritorno di Sommer in porta. In difesa turno di riposo per Bastoni con Bisseck che agirà a sinistra e Pavard a destra. Confermato, invece, Acerbi visto che de Vrij non è assolutamente al meglio. A centrocampo rientro dal 1′ di Carlos Augusto. Mkhitaryan dovrà stringere i denti visto che a riposare saranno Calhanoglu e Barella con Asllani e Frattesi a prendere il loro posto.

Capitolo indisponibili: per questa sfida non ha recuperato nessuno. Zalewski si avvicina al rientro contro l’Atalanta mentre Dimarco è ancora da valutare. Dopo la sosta sarà il turno di Darmian. Per Zielinski, invece, ci vorrà aprile.

Le probabili formazioni di Inter-Feyenoord

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram M., Taremi. All. Inzaghi S.

Feyenoord (4-2-3-1): Wellenreuther; Read, Trauner, Hancko, Smal; Moder, Beelen; Hadj Moussa; Ivanusec, Bueno; Ueda. All. van Persie