Inter-Salah, il dato sul colpo dell’estate è chiarissimo

Lo straordinario attaccante egiziano, protagonista di una stagione da urlo, è ancora nel mirino dell’Inter dato il suo status di free agent

Quando si parla di lui bisogna premunirsi di una buona penna ed aprire contestualmente il libro dei record. Già perché ogni settimana, grazie alle sue incredibili performances, ci sono primati che vanno costantemente aggiornati con nuovi numeri.

La già strabiliante carriera di Mohamed Salah al Liverpool si sta impreziosendo, partita dopo partita, di cifre davvero da record. Con la doppietta di rigore rifilata al Southampton nell’ultima giornata di Premier League, l’egiziano visto in Italia con le maglie di Fiorentina e Roma ha aggiornato il suo mostruoso score. Che ora recita 27 gol e 17 assist solo relativamente alle gare di campionato.

Cifre assurde, che lo hanno fatto entrare di diritto non solo tra i più grandi giocatori stranieri di sempre in Premier League, ma anche nella ristretta cerchia di campioni che hanno segnato in modo indelebile la storia del calcio britannico.

Basti pensare che l’egiziano, toccando quota 184 gol in campionato, ha già raggiunto Sergio Agüero al quinto posto assoluto dei migliori marcatori di sempre, con l’invidiabile situazione di un solo gol mancante per il primato solitario dei cannonieri stranieri nella storia del campionato inglese. Davanti, nella classifica assoluta, gli restano solo Andy Cole (187), Wayne Rooney (208), Harry Kane (213) e l’imprendibile Alan Shearer a 260.

Insomma, parliamo di un fenomeno assoluto. Di uno che, incredibilmente, non ha ancora firmato il rinnovo del contratto in scadenza col Liverpool. Dopo aver annunciato, qualche mese fa, che avrebbe lasciato la sponda rossa del Mersey a fine anno, il nordafricano è stato letteralmente subissato di proposte di lavoro.

Ci hanno pensato il Barcellona, il PSG, i club della Saudi Pro League e, in Italia, la Juve ma soprattutto (non ora) l’Inter. Un ipotetico arrivo a costo zero di un fuoriclasse di tale lignaggio esalterebbe ancor di più la figura del sempre abile Marotta. Peccato che le possibilità che Salah arrivi a Milano siano già drasticamente scese.

Salah all’Inter, i bookies non ci credono: quote da capogiro

Il portale esperto di scommesse e quote ‘Oddschecker.com‘ si è divertito ad aprire le giocate sulla squadra in cui militerà l’attaccante mancino nel prossimo anno. Tra le destinazioni ritenute più improbabili – e per questioni legate all’ingaggio del giocatore, e forse per la sua stessa volontà – c’è, purtroppo per i tifosi dell’Inter, quella nerazzurra.

L’arrivo di Salah alla Pinetina si paga infatti addirittura 51 volte la posta, con club come il Barcellona piazzati decisamente meglio nelle previsioni dei bookies. La novità più rilevante però – e che sarebbe in controtendenza con le già citate dichiarazioni dell’egiziano – è il crollo delle quote per una sua permanenza al Liverpool, tornata clamorosamente quasi scontata.

Il rinnovo di contratto coi Reds è infatti attualmente bancato a 1.22: è praticamente certo che quanto meno il prossimo anno, l’idolo indiscusso della ‘Kop’ continuerà a far sognare i tifosi del Liverpool…