Inter, trovato il nuovo bomber: dribbling come Thuram, colpi alla Dzeko

Stagione straordinaria per il centravanti francese che continua a bruciare le tappe, è un mix di qualità differenti che ricordano due campioni nerazzurri. Affare ambizioso per l’Inter

Ormai è deciso, o quasi. La dirigenza nerazzurra quantomeno ci proverà. Blindare Marcus Thuram per le stagioni a venire è una priorità assoluta. Senza di lui, infatti, calerebbe drasticamente il livello qualitativo della squadra e verrebbero meno tanti, tanti gol.

Una eventualità a cui Simone Inzaghi non sarebbe disposto a sottomettersi. Assieme a Lautaro Martinez, il centravanti francese appare spesso inarrestabile. Segna e sa far segnare. Ma ancor più importante, è capace di sacrificarsi per il bene della squadra anche in situazioni non proprie di un attaccante del suo genere.

L’Inter gode del suo gioiellino, pescato a parametro zero un paio di stagioni or sono dal Borussia Monchengladbach, come fosse una reliquia da preservare. E intanto, giusto per non farsi mancare nulla in un reparto fin troppo contestato in questa stagione, cerca calciatori come lui.

Uomini fatti della medesima fibra, con cui condividono il medesimo approccio mentale. E perché no, anche la velocità palla al piede. Quella stessa caratteristica che gli ha permesso di fare terra bruciata dietro di sé, in diverse occasioni. Thuram non è poi privo di una certa fisicità, per cui viene visto come centravanti completo.

Potrebbe forse migliorare alcuni dettagli nella finalizzazione delle occasioni da gol, ma quella si guadagna con l’esperienza. Altra qualità, invece, propria di un certo Edin Dzeko. Che proprio nel momento di maggiore necessità per l’Inter, orfana di Romelu Lukaku e delle sue mancate promesse, ha tirato fuori una delle stagioni migliori della sua carriera.

Super Ekitike a metà strada fra Thuram e Dzeko, servirebbero 80 milioni

L’identikit per un potenziale colpo di mercato, da inserire nel progetto di Simone Inzaghi, è presto formato: il passo e l’imprevedibilità di Thuram, la letalità sotto porta di Dzeko. Tutto in due sole gambe. Quelle di Hugo Ekitike, attualmente in forze all’Eintracht Francoforte.

Nonostante un passato poco felice tra le file del Paris Saint-Germain, il ventiduenne francese ha subito rapito la scena di Bundesliga in questa stagione, una volta che il suo cartellino è stato definitivamente riscattato dal club tedesco sito sulle sponde del Meno.

Oggi è proprio tutta un’altra storia. Ecco i numeri di Ekitike, fra Bundesliga e coppe. Inclusa l’Europa League, dove ha già avuto modo di affrontare la Roma in passato:

22 presenze in campionato (2 da subentrante), 1805 minuti complessivi;

13 gol e 3 assist;

6 presenze in Europa League, 2 presenze in DFB Pokal;

2 gol e 2 assist in Europa League, 3 gol in DFB Pokal.

Dalla sua, l’imponente centravanti di 190 centimetri non spaventa tanto per la forza bruta, quanto per il modo in cui sfrutta la propria stazza. È slanciato e agile, abile nel dribbling e nella corsa in allungo. Finalizza con criterio e ha doti di assistman.

Raggiungerlo, tuttavia, non sarebbe affatto semplice per l’Inter. I costi sono infatti piuttosto elevati, dal momento che le valutazioni del suo cartellino si attestano ben oltre gli standard nerazzurri. Il ds locale Markus Krösche chiederebbe addirittura 80 milioni. Non certo impossibili da racimolare, ma la dirigenza preferirebbe investire su altri profili (più economici) direttamente in Serie A.