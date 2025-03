L’Inter ci crede, è pronto a rilanciarlo: ritorno in Serie A vicino

L’Inter è pronta a riportare in Serie A un grande protagonista del nostro campionato. Il prestito potrebbe essere la formula giusta per sbloccare l’affare

Ottenuta la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, l’Inter chiuderà il tour de force di marzo che precede la pausa per le Nazionali con il big match contro l’Atalanta di domenica sera.

L’imminente sfida di alta classifica e una situazione di punteggio favorevole hanno spinto Inzaghi ad attuare un deciso turnover contro il Feyenoord, soprattutto in attacco con Taremi titolare al posto di Lautaro e sostituito da Arnautovic nel finale. Altra partita senza gol per l’iraniano che non segna dallo scorso 26 gennaio ovvero dallo 0-4 di Lecce, match in cui ha fissato il punteggio finale con un calcio di rigore.

A due mesi dalla conclusione della stagione, il rendimento dell’attaccante iraniano è stato ben al di sotto delle aspettative. Tre gol, tutti peraltro ininfluenti, e una serie di prestazioni non eccelse potrebbe spingere l’Inter a riconsiderare il suo futuro nell’ambito dei grandi cambiamenti che interesseranno il reparto offensivo nerazzurro che si appresta a salutare Correa e Arnautovic a fine contratto.

L’Inter vuole riportarlo in Serie A: affare possibile in prestito

Nico Paz, Santiago Castro, Jonathan David, Lorenzo Lucca, questi sono alcuni degli attaccanti accostati all’Inter per il prossimo mercato. All’elenco potrebbe aggiungersi anche Federico Chiesa. Dopo una breve parentesi in campo tra gennaio e febbraio, l’attaccante del Liverpool è tornato stabilmente in panchina. L’ultima sua presenza è datata 9 febbraio, giorno della sconfitta dei Reds contro il Plymouth in FA Cup.

Da allora, Slot non gli ha concesso più minuti, al punto che, senza le presenze necessarie, Chiesa rischia addirittura di non essere premiato per l’oramai imminente conquista della Premier League.

Vedremo se in un finale di stagione in cui il Liverpool, eliminato da Champions e FA Cup, deve solo disputare la Premier, Chiesa avrà più spazio prima del possibile addio ai Reds. Escluso anche dalla Nazionale, con il Mondiale sempre più vicino, l’ex Juve non può certo permettersi un’altra stagione tra panchina e tribuna. Ecco perché, dopo i rumors di gennaio, stavolta il ritorno in Serie A potrebbe concretizzarsi davvero.

Come riportato da Interlive nei giorni scorsi, su Chiesa c’è anche l’Inter, disposta a prenderlo qualora il Liverpool aprisse all’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto e a una compartecipazione sui costi dell’ingaggio dell’attaccante che ammonta a 7.5 milioni. Oltre ai nerazzurri, su Chiesa ci sono anche Napoli e Roma, altre squadre in cui, come nell’Inter, non avrebbe il posto da titolare assicurato ma la certezza comunque di un minutaggio più elevato rispetto a quello che gli ha riservato Slot.

Spetterà a lui dunque la decisione finale. L’Inter è pronta a muoversi. Garantirsi in prestito un calciatore giovane che conosce come pochi il nostro campionato, può rappresentare già un primo grande affare in vista di un rafforzamento dell’attaccante che prevede altri investimenti più corposi.