Marotta beffa il Milan: gioco di prestigio per Ricci

Potrebbe cambiare la strategia per l’affondo sul promettente centrocampista del Torino, così da anticipare la rivale rossonera. Di mezzo un ex calciatore dell’Inter

Le ridotte certezze sulla stabilità del reparto mediano mettono l’Inter nella condizione di non doversi allarmare, ma di porre comunque una certa attenzione al mercato estivo.

Da una parte, Davide Frattesi preferirebbe andare altrove. Con la Roma, si sa, pronta ad accoglierlo a braccia aperte. Poi c’è Kristjan Asllani, cedibile dai nerazzurri a fronte di un discreto incasso. Quindi Hakan Calhanoglu, tutt’altro che incedibile per Giuseppe Marotta e Piero Ausilio se dovesse bussare alla porta un’altra big.

Il solo Petar Sucic potrebbe dunque non bastare in estate, a maggior ragione se le valutazioni di Simone Inzaghi dovessero intaccare anche il veterano Henrikh Mkhitaryan. Serviranno altre forze fresche, quanto prima.

Al di là di Nico Paz, su cui sono poggiate tutte le attenzioni del momento, non accenna a tramontare neppure la pista Samuele Ricci. Lo avevamo già raccontato qui, su ‘interlive.it‘.

L’Inter (non) gioca la carta Fabbian e taglia fuori il Milan, così si avvicina a Ricci

Ricci è ancora blindato dal Torino di Urbano Cairo, il quale accetterebbe di scendere a patti con una rivale solo a fronte di un maxi investimento. Sui 40 milioni ipotetici fa pressione anche il Milan, la cui concorrenza è ormai comprovata ed esplicita.

Eppure, i rossoneri hanno già preso in esame papabili alternative. Come quella data dall’ex centrocampista del vivaio nerazzurro, Giovanni Fabbian.

Sebbene l’Inter non detenga più il cartellino del calciatore, oggi al Bologna, potrebbe ancora avere ruolo attivo nella costruzione del suo futuro e – di conseguenza – anche del futuro di Ricci in nerazzurro.

L’Inter dispone ancora del diritto di riacquisto del cartellino di Fabbian già dalla prossima estate, per una cifra vicina ai 12 milioni di euro. Nel caso in cui ciò non avvenisse, però, permetterebbe al Milan di tenere viva la possibilità di un acquisto diretto dal Bologna.

I rossoneri bypasserebbero, per il discorso dei costi, proprio Ricci. Così la dirigenza nerazzurra gioverebbe di tutti i vantaggi del caso: fatta fuori la diretta rivale, rimarrebbe soltanto lo scoglio di affrontare Cairo e le sue pretese economiche in un faccia a faccia definitivo.