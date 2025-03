Rescissione dopo Inter-Feyenoord: “Non gli piace più giocare a calcio”

I nerazzurri avanzano in Champions League, ma la prestazione di un giocatore in particolare non è piaciuta ai tifosi. E sui social si sono scatenati

L’Inter è ai quarti di Champions League. Il doppio confronto con il Feyenoord è stato superato a pieni voti ed ora si guarda con fiducia alla sfida contro il Bayern. C’è la consapevolezza che il livello si alza e non di poco, ma il club ha dimostrato di potersela giocare con tutti sia in casa che fuori. Nonostante questo, i tifosi non sono assolutamente soddisfatti della prestazione di un nerazzurro.

Le critiche sui social sono state diverse anche se, almeno per il momento, Inzaghi non sembra essere intenzionato a cambiare le proprie gerarchie. Si continuerà così fino al termine della stagione e poi si deciderà se proseguire l’avventura insieme oppure no. La speranza da parte dei tifosi è che si possa avere una svolta in positivo, ma per il momento le prestazioni non sono assolutamente di livello.

Inter: i tifosi bocciano la prestazione

La vittoria contro il Feyenoord ha fatto felici tutti, ma c’è un calciatore che continua a non convincere. Anche ieri sera una prestazione sotto il suo livello ed ora i tifosi iniziano ad essere un po’ stanchi. La richiesta quella di arrivare ad una svolta importante altrimenti si deve procedere con la rescissione del contratto. Perché, secondo molti, continuare in questo modo non fa assolutamente bene all’Inter.

Taremi non convince

Il giocatore finito ancora una volta nel mirino dei tifosi è Taremi. Nonostante il rigore conquistato, l’iraniano continua a non convincere. Ad oggi non si è visto il giocatore che tutti conoscevano e questo sta iniziando a preoccupare molto i tifosi tanto che uno si è chiesto: “Cosa sta succedendo a sto ragazzo? Lo ha lasciato la moglie? Vuole tornare in Iran? Non gli piace più giocare a calcio? Forse Simone è meglio se lo lascia in panchina, se non in tribuna, e portasse un giovane della Primavera“.

Ma c’è anche chi ci va già duro: “Sarebbe il caso che Inter SPA si renda utile e che paghi la rescissione del contratto. Non vedo assolutamente altre soluzioni“. E un altro utente aggiunge: “Farebbe fatica anche con la Primavera di Zanchetta“. Infine c’è chi ha perso proprio le parole: “È incommentabile“.

Una bocciatura netta per l’iraniano. Da quando è arrivato all’Inter non ha mai dimostrato il suo talento e a questo punto i tifosi chiedono una decisione drastica per dare un segnale a tutti.

Inzaghi e la posizione su Taremi

Inzaghi per il momento non ha intenzione di cambiare la propria gerarchia in attacco. Taremi resta una delle prime scelte quando riposa uno dei due titolari. Poi al termine della stagione si prenderà una decisione definitiva.