UFFICIALE, anticipata la partita dell’Inter: il nuovo orario

Domenica 16, alle 20:45 l’Inter giocherà contro l’Atalanta. Il 30 c’è l’Udinese. Poi ad aprile si gioca la semifinale di Coppa Italia

Il derby con il Milan è programmato il 2 aprile. Il 6 dello stesso mese, alle 15:00, c’è la partita di A contro il Parma. E poi l’8, in orario da definire, dovrebbe esserci la sfida di Champions League valida per i quarti di finale contro il Bayern.

L’altra Inter, quella dei giovani, ha già affrontato il club bavarese, ed ha vinto. E dopo quella partita anche per i ragazzi di Zanchetta si è aperta la possibilità di accedere ai quarti del torneo europeo. Anche la Primavera nerazzurra sta infatti disputando la massima competizione continentale: la Youth League. E proprio per questo speciale torneo c’è un’ultima ora. Cambia infatti l’orario del quarto di finale Trabzonspor-Inter.

I nerazzurri di Zanchetta, che dovranno giocare in Turchia martedì primo aprile, non scenderanno più in campo alle ore 18:00 di sera (orario italiano). La partita contro il Trabzonsport si svolgerà infatti alle 18:00 in Turchia. E quindi sarà trasmessa in Italia alle 16:00. Due ore prima del previsto.

Si gioca due ore prima: partita anticipata

Dopo l’emozionante successo arrivato ai rigori contro il Bayern Monaco negli ottavi, la Primavera dell’Inter è dunque qualificata ai quarti di finale di Youth League. La sfida contro il Trabzonspor si svolgerà in una gara unica, in Turchia. E ora ci si aspetta una vittoria.

La squadra guidata da Andrea Zanchetta ha fatto benissimo finora in Europa: ha chiuso la fase campionato del torneo con sei vittorie su sei gare giocate e il primo posto in classifica. Poi ha superato il Lille per 3-1 nei sedicesimi (doppietta di Spinaccè e goal di Mosconi). Infine ha tenuto testa al Bayern, poi battuto ai rigori grazie alle parate di Calligaris (elogiato anche da Inzaghi).

Superando i turchi, nelle eventuali semifinali i nerazzurri affronterebbero la vincente del confronto tra Salzburg–Olympiacos. La partita tra Trabzonspor e Inter però andrò in scena un po’ prima del previsto. Inizialmente si era deciso di giocare alle 20:00 del primo di aprile. Ora si è saputo che si giocherà due ore prima.

Fra i nerazzurrini ci sono anche Matteo Cocchi (laterale sinistro classe 2007) e Thomas Berenbruch (mezzala classe 2005) che hanno esordito ieri in Champions con Inzaghi. Sono forse i due elementi migliori dell’Inter Primavera di Zanchetta. Imolese il primo, brianzolo di padre tedesco il secondo, sono all’Inter rispettivamente dalle età di quattordici e quindici anni.