Bayern Monaco-Inter, quando si giocano i quarti di Champions: la decisione dell’UEFA

Bayern Monaco-Inter, definite le date del doppio confronto dei quarti di finale di Champions League. Ecco quando si gioca

PSG-Aston Villa, Arsenal-Real Madrid, Barcellona-Borussia Dortmund e Bayern Monaco-Inter, saranno questi i quarti di finale della Champions League 2024-2025.

La Uefa ha comunicato date e orari dei match che si disputeranno ad Aprile, tutti con inizio alle ore 21. L’Inter disputerà l’andata all’Allianz Arena, stesso stadio in cui si giocherà la finale, martedì 8 aprile. Il ritorno, a San Siro, mercoledì 16. La sfida tra i nerazzurri e i bavaresi è incrociata, per l’accoppiamento in semifinale, con quella tra Barcellona e Borussia Dortmund che disputeranno i loro match di quarti di finale mercoledì 9 e martedì 15 aprile.

La comunicazione delle date del doppio confronto dei quarti di Champions con il Bayern Monaco ha definito il calendario dell’Inter ad aprile. I campioni d’Italia in carica saranno impegnati in otto partite tra Serie A, Coppa Italia e massima competizione europea. Di seguito, tutte le sfide

Milan-Inter, 2 aprile: semifinale andata di Coppa Italia

Inter-Parma

Bayern Monaco – Inter, 8 aprile

Inter-Cagliari

Inter-Bayern Monaco, 16 aprile

Bologna-Inter

Inter-Milan, 23 aprile: semifinale ritorno Coppa Italia

Inter-Roma

Date e orari delle partite di Serie A di aprile saranno comunicati successivamente. Al momento, la programmazione è ferma al 30 aprile, giorno in cui, alle 18, l’Inter ospiterà l’Udinese a San Siro.

Inter-Bayern Monaco, i precedenti in Champions League

Sono 7 i precedenti finora tra Inter e Bayern Monaco in Champions League. Il primo si è disputato nella fase a gironi dell’edizione 2006-07 con i bavaresi vincitori a San Siro 0-2 e il pareggio (1-1) al ritorno all’Allianz Arena. Dopo la storica finale di Madrid del 22 maggio 2010 nella quale la doppietta di Milito ha suggellato il Triplete nerazzurro, Inter e Bayern si sono affrontate subito agli ottavi di finale dell’edizione seguente di Champions.

All’andata, a San Siro, vittoria del Bayern Monaco (0-1) con gol di Mario Gomez. Al ritorno, splendida rimonta dei nerazzurri allenati da Leonardo, vincitori e qualificati grazie al 2-3 in rimonta, sancito dai gol di Sneijder e Pandev. All’epoca valeva ancora la regola del gol “doppio” in trasferta. L’Inter poi venne eliminata ai quarti di finale da un’altra squadra tedesca, lo Schalke 04.

L’ultimo doppio confronto tra Inter e Bayern si colloca nella fase a gironi 2022-2023, quella dell’edizione in cui i nerazzurri disputarono la finale con il Manchester City. All’andata, il 7 settembre 2022, vittoria bavarese a San Siro (0-2) con gol di Sané e autorete di D’Ambrosio. Stesso risultato al ritorno con le reti di Pavard e Choupo Moting. Quest’ultima sfida era ininfluente per la classifica del girone con Inter e Bayern già qualificate agli ottavi.

Bayern Monaco-Inter, dove vedere le due sfide di Champions

Possiamo già anticiparvi la programmazione delle due sfide Champions tra Bayern e Inter. L’andata, martedì 8 aprile, sarà trasmessa da Sky Sport. Il ritorno del 16, invece, andrà in onda su Amazon Prime Video che detiene l’esclusiva del miglior match in programma il mercoledì, con priorità ovviamente per le italiane.