Infortuni per due mesi, tegole Lautaro-Thuram: Inzaghi ha scelto il sostituto

Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono i massimi esponenti dell’attacco: due mesi di infortuni, ora Inzaghi prende le contromisure

L’Inter si prepara a vivere 40 giorni di fuoco, in cui si giocherà un bel pezzo di stagione. In questo periodo, ci sarà prima di tutto il big match contro l’Atalanta, che darà indicazioni importanti anche in ottica scudetto. E poi si passa dal Milan in Coppa Italia al Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League.

Insomma, bisogna sempre guardare avanti in una stagione ricca di impegni, forse anche troppi. E, arrivati a questo punto, Simone Inzaghi, pretende di avere tutti i suoi uomini al top della forma, soprattutto quelli su cui conta di più per arrivare fino in fondo a tutte le competizioni. Tra questi bisogna annoverare sicuramente Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

La coppia principe dell’attacco nerazzurro ha abituato molto bene i tifosi, ma nell’ultimo periodo ha avuto davvero tanta difficoltà a trovare la giusta alchimia e i soliti dati realizzativi, soprattutto per via di una condizione fisica poco brillante. L’argentino ha fatto fatica a trovare continuità e scrollarsi le scorie accumulate in Nazionale. Solo ultimamente, nonostante la lombalgia, sta cercando di arrivare al top.

Thuram, invece, ha dovuto fare i conti con una brutta botta alla caviglia: dopo quel match contro il Napoli, non è stato più lo stesso e la sua migliore prestazione è arrivata contro il Feyenoord. Lo stesso Didier Deschamps ha confessato di aver convocato un calciatore in più proprio per via delle condizioni incerte di Thuram.

Inzaghi impone le sue gerarchie in attacco: Arnautovic dietro i titolari

Si gioca ogni tre giorni e si aspettano Lautaro Martinez e Thuram al top, ma bisognerà sempre e comunque contare su alternative di primo livello. Alle spalle della coppia titolare, sta scalando le gerarchie Marko Arnautovic.

L’austriaco ha ben figurato in Coppa Italia contro la Lazio e poi ha fatto bene anche in campionato, aiutando molto la squadra e sotto il profilo realizzativo.

Ora l’ex Bologna ha scavalcato tutti, anche Taremi che è stato acquistato proprio con quell’obiettivo e non è mai riuscito a rendere secondo le attese. Anche contro l’Atalanta, bisogna attendersi una gestione simile, ma anche che la coppia titolare torni a mostrarsi nella sua forma migliore, quella dei giorni migliori a Milano.