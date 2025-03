Sette partite senza Taremi: disastro Inter

Pesa il mancato apporto del centravanti iraniano in partita, fra digiuno prolungato e scarsa incisività. Ora il rischio di addio si fa sempre più concreto

Una fase di precampionato da incorniciare, o comunque sostenuta su ritmi decisamente positivi. Poi qualche partita di ambientamento in campionato, neppure tanto male.

Mehdi Taremi ha dato subito prova di avere molto da offrire, eppure tutto ciò che è venuto dopo ha presto smontato tutto l’entusiasmo che gli si era costruito attorno.

Il centravanti iraniano pare oggi l’esempio lampante del fatto che i successi e i risultati pregressi non hanno poi tanta valenza, se in una nuova realtà persistono troppo a lungo delle difficoltà di inserimento in un campionato comunque alla portata.

L’ex Porto, abituato decisamente ad altri numeri, ha maturato finora un bottino piuttosto scarno. Questi i suoi numeri, in tutte le competizioni cui l’Inter ha preso parte:

20 presenze in Serie A (551′), 1 gol e 1 assist;

9 presenze in Champions League (611′), 1 gol e 3 assist;

2 presenze in Coppa Italia (180′), 1 assist;

2 presenze in Supercoppa Italiana (135′), 1 gol e 1 assist.

L’ultima partita a cui Taremi ha partecipato attivamente nella costruzione del punteggio finale è occorsa lo scorso 26 gennaio, nella notte del Via del Mare contro il Lecce. Era la ventiduesima giornata di Serie A: da allora sono trascorse altre sette partite senza gol o altro tipo di contributo, di cui tre vissute per intero in panchina.

Un bilancio simile non risultava nel portfolio del calciatore dallo scorso novembre 2024, a dimostrazione di uno stato di forma troppo incostante nonostante le varie opportunità date.

Stagione flop per Taremi, l’Inter potrebbe riaprire le porte del mercato

Queste statistiche, unite all’evidenza di un apporto offensivo insufficiente, fra errori tecnici e mancanza di lucidità nei metri finali prima di involarsi a rete, fanno oggi lievitare le possibilità di una separazione anticipata con l’Inter già dal prossimo giugno. Nonostante il suo contratto preveda altri due anni di attività.

Un primo segnale sarebbe arrivato dallo stesso Simone Inzaghi, il quale starebbe preferendo Marko Arnautovic all’iraniano come primo sostituto in attacco. Altri dettagli a sostegno di tale ipotesi potrebbero poi arrivare con l’aumentare delle proposte di mercato dall’estero.

Come raccontato da ‘interlive.it’, Taremi aveva rifiutato proposte dall’Arabia Saudita per approdare all’Inter, ma non si esclude che nuovi scenari possano riaprirsi presto per definire il suo futuro, lontano dalla piazza meneghina. Certo è che dopo una stagione simile, non potrà ambire a destinazioni di un certo prestigio.