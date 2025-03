Addio Inter, ma resta in Serie A: “Inzaghi come prossimo allenatore”

Non soltanto club di Premier League sull’allenatore piacentino. Spunta un top club italiano interessato per la prossima stagione

Concentrati solo sul campo. E non potrebbe essere altrimenti. L’Inter è l’unica squadra italiana rimasta in corsa su tutti i fronti e dopo l’ultima sosta per le Nazionali, la squadra di Inzaghi avrà un mese di aprile infernale tra Serie A, Coppa Italia e Champions League.

Ma questo è anche il periodo in cui i club che hanno fallito i propri obiettivi iniziano a programmare la prossima stagione. In Italia ce ne sono due in particolare, partiti con grandi propositi e poi andati alla deriva: il Milan e la Juventus. I rossoneri non hanno mai lottato per lo scudetto e ora sono lontani anche dal quarto posto: Conceicao, subentrato a Fonseca, è destinato a dire addio a sua volta, visto che nemmeno la Coppa Italia dopo la Supercoppa salverebbe la stagione del Diavolo.

I bianconeri hanno collezionato figuracce in tutte le competizioni e, salvo sorprese, non ripartiranno da Thiago Motta. Insomma, in estate si prospetta un valzer delle panchine in Serie A che coinvolgerà tanti top club, inclusa l’Atalanta che si sta giocando il tricolore, ma dove Gasperini ha già avvisato di non voler rinnovare il contratto. Il suo sogno è quello di tornare alla Juve, mentre quello dei bergamaschi è di rimpiazzarlo con Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, bomba Fratini: “Atalanta su Inzaghi”

A rivelarlo a TiAmoCalciomercato, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, è stato il talent scout Michele Fratini: “Tante squadre vogliono Inzaghi per la prossima stagione, tra queste c’è pure l’Atalanta che sogna di affidargli la panchina dopo Gasperini per confermarsi tra le prime quattro in Serie A”.

Ma perché Inzaghi dovrebbe accettare l’Atalanta? Non sarebbe un passo indietro in carriera? “Fossi in lui ci andrei subito: a Bergamo c’è una tifoseria importante, una proprietà sana che ti fa lavorare al meglio e poi hanno sia lo stadio che il centro sportivo di proprietà, il che gli ha permesso di avere i conti in regola. Certo, se quest’anno vincesse un altro trofeo con l’Inter, penso che Marotta se lo terrebbe stretto perché è il più bravo nel gestire le società e tenersi strette le persone che portano risultati”.

Fratini fa poi un appello ai sostenitori delle altre squadre, affinché supportino i nerazzurri in Champions: “Tutta Italia deve tifare Inter: a parte che ci rappresenta a livello internazionale, ma poi potrebbe portare un altro posto per le italiane in Champions League. Quando ci sono gli interessi personali di mezzo, anche il tifoso juventino può tifarla, per lo stesso motivo si tifa anche Roma e Lazio in Europa League e Fiorentina in Conference”.