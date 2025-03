Firma a sorpresa con l’Inter, scossone improvviso in casa nerazzurra

Colpo di scena pazzesco, ora la firma con l’Inter può diventare realtà: ribaltone incredibile in vista del calciomercato estivo

C’è sempre il calciomercato a monopolizzare l’attenzione in casa Inter, nonostante manchino ancora diversi mesi alla riapertura ufficiale della sessione estiva. Certo, il campo deve ancora regalare i suoi verdetti e i nerazzurri – ad oggi – sono ancora in corsa per il Triplete.

Sarebbe un modo straordinario di vincere la stagione, qualcosa riuscito esattamente quindici anni fa ad un certo José Mourinho, un allenatore che ha lasciato un’impronta indelebile nei ricordi (e nella bacheca) dei tifosi nerazzurri. Simone Inzaghi spera e sogna di portare sempre più in alto la sua Inter, anche se è palese come il gruppo abbia bisogno di accorgimenti che arriveranno proprio durante i mesi estivi.

Dopo l’immobilismo di gennaio, Marotta e Ausilio sono pronti a mettere nero su bianco diverse novità che finiranno per stravolgere in ogni reparto la rosa dell’Inter. A tal proposito, ci sarebbe una novità inaspettata che lentamente sta prendendo corpo tra le possibile entrate interiste.

Inter, che sorpresa: ora può firmare

Al di là della difesa che pure riceverà parecchie novità, tra entrate e potenzialmente non poche uscite, è l’attacco il reparto maggiormente attenzionato dai dirigenti di Viale della Liberazione.

E c’è un nome in particolare, quello di Marko Arnautovic, che può davvero stupire la tifoseria nerazzurra. Il contratto della punta austriaca resta in scadenza il 30 giugno 2025, si era ipotizzato fino a qualche settimana fa che Arnautovic potesse dire addio a parametro zero, accasandosi magari in Serie A dove ad oggi le corteggiatrici per il classe 1989 non mancano di certo.

Il Torino, in primis, ma anche la suggestiva ipotesi ritorno a Bologna, club nel quale ha brillato a suon di gol e grandi prestazioni. Prestazioni che convinsero, nell’agosto 2023, i nerazzurri a puntare sul 35enne viennese per potenziare l’attacco. Nel mare di cambiamenti previsto per giugno, Arnautovic potrebbe essere paradossalmente una delle certezze dell’Inter del futuro.

Rinnovo Arnautovic: cambia tutto in casa Inter

Proprio così, un ribaltone che sta prendendo quota e che porterebbe la punta viennese a firmare un rinnovo di contratto con il club di Oaktree. Ovviamente, a cifre ben diverse di quelle attuali.

Perché Arnautovic oggi guadagna 3,5 milioni di euro netti all’anno, uno sproposito se si pensa al suo apporto alla causa nerazzurra. Con Correa certo di dire addio e Taremi tutt’altro che incedibile (continua a piacere in Arabia Saudita) il destino potrebbe riservare, a sorpresa, il rinnovo ad Arnautovic fino al 30 giugno 2026 (nel contratto c’è un’opzione…). Il giocatore non ha mai nascosto la sua voglia di rimanere a Milano per mostrare di cosa è capace, aiutando l’Inter a raggiungere i suoi obiettivi.

Ha scalato, di nuovo, le gerarchie di Inzaghi. Ed il futuro potrebbe essere ancora a tinte nerazzurre: saranno decisive le prossime settimane. Nonostante i soli 561′ in campo, Arnautovic ha comunque segnato 5 gol e firmato 1 assist vincente nelle 19 presenze che gli sono state concesse da Simone Inzaghi, tra campionato e coppe.