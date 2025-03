Il sostituto di Frattesi è stato già scelto, torna all’Inter

Il club nerazzurro, in vista di un ancor possibile addio di Frattesi a luglio, si cautela col ritorno a casa del figliol prodigo: prezzo già fissato

A volte ritornano. A volte si lasciano aperte quelle finestre che poi possono tornar buone, sebbene l’operazione possa portar via fino a 12 milioni dalle casse del club di Viale della Liberazione. Già ceduto a titolo definitivo al Bologna nell’estate del 2023 (quella che vide il pasticcio nell’operazione Samardzic, col centrocampista nerazzurro che sarebbe dovuto in realtà andare all’Udinese), l’ex leader dell’Inter Primavera campione d’Italia nel 2022 agli ordini di mister Chivu ha trovato la sua dimensione all’ombra delle Due Torri. Prima agli ordini di Thiago Motta, lo scorso anno, poi sotto Vincenzo Italiano nella stagione in corso.

Quasi sempre letale in uscita dalla panchina – ben 5 i gol realizzati in campionato nel 2023/24 – il nativo di Camposampiero si è ritagliato il suo ruolo anche quest’anno, sebbene spesso non parta titolare. Del resto il processo di crescita è e deve essere graduale: partita dopo partita, sfida dopo sfida, il classe 2003 sembra acquisire sempre maggior sicurezza.

Il ritorno a casa, in quel club che lo ha formato a livello giovanile e di cui ha rappresentato (assieme al grande amico Cesare Casadei) uno dei talenti più fulgidi della Cantera, si avvicina sempre di più. ‘Merito’ del sempre più probabile addio di Davide Frattesi, corteggiato tanto dalla Roma quanto da alcune società inglesi, Nottingham Forest in testa.

Come anticipato, nonostante la cessione ai felsinei sia stata completata a titolo definitivo, Marotta si è tenuto da parte una carta di riserva: la possibilità di riacquistare il calciatore entro il 30 giugno del 2024 sborsando 12 milioni di euro. Un investimento che sembra davvero poter dare dei frutti dolcissimi.

Frattesi addio, Fabbian in rampa di lancio: c’è la ‘recompra’

Già osservato con estrema attenzione dagli scout nerazzurri, Giovanni Fabbian sembra pronto per il grande ritorno a casa. Anche il suo ex compagno di reparto nelle Giovanili nerazzurre – il succitato Casadei – sembrava accreditato di un rientro alla base, ma il Torino ha bruciato tutti strappando l’MVP degli ultimi Mondiali Under 20 al Chelsea. Ma anche alla stessa Inter, che pensava di poter avere una strada preferenziale per riportarlo a casa.

Il centrocampista del Bologna, esploso nell’ottima stagione in Serie B agli ordini di Filippo Inzaghi nella Reggina di due anni fa, potrebbe coronare, appena con qualche stagione di ritardo, il suo sogno di vestire la maglia della Beneamata in Serie A. Dipende (quasi) tutto dall’operazione Frattesi e dalla volontà di Marotta di esercitare la famosa ‘recompra‘ sul suo cartellino.