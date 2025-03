Inter, penalizzazione come la Juve: terremoto nella corsa Scudetto

Non è ancora chiuso il caso Napoli per presunto falso in bilancio, la classifica potrebbe cambiare entro la fine della stagione e premiare i rivali nerazzurri

Due anni fa, l’ombra di una maxi inchiesta mossa ai danni della Juventus ha colorato di nero l’intero movimento calcistico italiano. Furono dieci i punti di penalizzazione assegnati nel maggio 2023 alla compagine bianconera, con l’accusa di aver commesso illeciti legati alle plusvalenze dei cartellini del calciatori.

Da quel momento in poi, la Serie A ha vissuto momenti di apparente tranquillità. L’Inter ha vinto lo scudetto lo scorso anno al termine di una corsa fantastica e anche in questa stagione i presupposti ci sono tutti. Rispetto al passato, però, il Napoli resta alle calcagna della squadra di Simone Inzaghi senza voler mollare un centimetro, assieme all’Atalanta che segue a ruota.

Eppure, fino all’ultimo tutto potrebbe cambiare. Non soltanto a seguito dei risultati che matureranno sui campi di gioco, ma anche per questioni extra-calcistiche di una certa rilevanza. In questo caso, è proprio il Napoli ad esser ancora nel mirino della Procura Federale di Roma. Ecco spiegato perché.

Riapertura del fascicolo sul Napoli, così potrebbe cambiare la classifica di Serie A

Inizialmente sembrava che la questione relativa all’affare Victor Osimhen ed il presunto falso in bilancio fosse stata superata. Ma nuove osservazioni portate avanti da parte del Procuratore Federale, Giuseppe Chiné, parrebbero voler portare alla luce nuovi dettagli su eventuali elementi probatori aggiuntivi.

Se il funzionario dovesse decidere di presentare tali elementi al cospetto della Corte Federale d’Appello, basterebbero 60 giorni per riaprire il fascicolo e ribaltare la precedente sentenza, risalente al 2022.

“Entro 90 giorni complessivi dovrebbe concludersi il nuovo procedimento, con la sentenza definitiva entro la fine di giugno”, ha raccontato l’avvocato Michele La Francesca in un intervento per ‘ius101.it’.

In caso di condanna ufficiale, al Napoli potrebbe essere assegnata una penalizzazione di qualche punto da scontare nella attuale classifica del campionato, perché pertinente temporalmente alla stagione di Serie A corrente.

La qual cosa, in altri termini, potrebbe pesare proprio nel duello testa a testa con l’Inter. Anche se, a dirla tutta, basterebbero tre o quattro punti di vantaggio sulla seconda classificata per far sì che l’eventuale penalizzazione non pesi affatto nel conteggio totale.

Ciononostante, è altrettanto possibile che la penalizzazione possa slittare alla stagione successiva. In tal caso, il Napoli intraprenderebbe il percorso nella nuova stagione con un malus in tasca.

Intanto, in vista degli impegni della Nazionale Italiana in Nations League, il commissario tecnico Luciano Spalletti ha comunicato in via ufficiale l’assenza di Federico Dimarco, causa infortunio. Al contrario, ci saranno Davide Frattesi, Alessandro Bastoni e Nicolò Barella.