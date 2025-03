Colpo a sorpresa dell’Inter: ha già segnato 20 gol da centrocampista

L’Inter si muove sul calciomercato alla ricerca di un nuovo centrocampista: ha già segnato 20 gol in questa stagione

Il momento cruciale della stagione è arrivato e sbagliare ora vuol dire restare indietro in classifica e perdere il passo nella corsa scudetto, come in Champions League e in Coppa Italia. Gli sforzi di tutto il gruppo nerazzurro sono concentrati proprio sul raggiungimento di questi obiettivi, ma la dirigenza deve muoversi anche su un fronte parallelo, quello del calciomercato.

Oaktree ha in programma una mini rivoluzione in tutti i reparti che dovrà portare ad abbassare l’età media e del monte ingaggi, anche per finanziare l’acquisto di calciatori giovani. Se in difesa serve un erede di de Vrij e Acerbi, a centrocampo il mirino è puntato sulla posizione attualmente occupata da Mkhitaryan.

Nonostante qualche fisiologico alto e basso, l’armeno resta una certezza nel gioco di Simone Inzaghi e l’ha dimostrato anche nel ritorno contro il Feyenoord. Dalla prossima stagione, però, serviranno ancora più ricambi e un calciatore di grande prospettiva potrebbe arrivare a Milano dall’Eredivisie.

L’Inter guarda in Olanda per una nuova mezzala offensiva

La priorità per quella zona di campo resta Nico Paz. Il fantasista argentino sta mostrando tutte le sue qualità con il Como e ora la gestione del suo cartellino resta parecchia complicata tra i lombardi e il Real Madrid. L’Inter punta a inserirsi grazie agli ottimi rapporti con la famiglia del trequartista, ma non è comunque semplice e scontato che l’affare vada in porto.

Per questo, la società deve valutare anche delle alternative di primo livello, e gli occhi dei nerazzurri potrebbero arrivare anche in Olanda e in particolare al Twente. Uno dei profili in lizza potrebbe essere Sem Steijn, talento che sta devastando l’Eredivisie in questa stagione.

È riuscito addirittura a realizzare 20 gol e quattro assist in 24 partite con un’incidenza pazzesca nel gioco del Twente. È legato agli olandesi da un contratto fino a giugno 2028 e la sua valutazione è salita attorno ai 15 milioni di euro, per cui si tratterebbe anche di un colpo accessibile per le casse dei nerazzurri.