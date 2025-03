Inter, affare brasiliano: nuovo bomber come vice Lautaro

L’Inter guarda sul calciomercato alla ricerca di nuovo bomber che possa sostituire Lautaro Martinez: occhio a un profilo brasiliano

La stagione attuale sta costringendo l’Inter e i suoi calciatori a un vero e proprio tour de force che riguarda praticamente ogni zona del campo. Infatti, a turno tutti i reparti costruiti da Marotta e Ausilio sono andati in seria di difficoltà, addirittura anche anche la porta dopo gli infortuni di Sommer e Di Gennaro.

In una situazione del genere, senza voler tralasciare nessun obiettivo e con un calendario sempre più congestionato dagli impegni, le alternative per ogni ruolo rivestono un’importanza cruciale. E in attacco le cose non sono andate così bene rispetto alle attese. Proprio per ovviare a questo problema, la società aveva deciso di puntare forte su Mehdi Taremi, ma l’ex Porto ha deluso e ha trovato pochissimi gol quest’anno in tutte le competizioni, di cui la maggior parte su calcio di rigore.

Sicuramente hanno inciso molto i continui problemi fisici che non gli hanno permesso praticamente mai di essere al top sotto il profilo fisico, ma ora l’Inter deve programmare il futuro e la posizione dell’iraniano è in bilico. Anche Arnautovic e Correa diranno addio in scadenza di contratto, per cui ci si aspettano degli investimenti importanti in quella zona di campo.

L’Inter guarda ancora in Portogallo per l’attacco: nuovo colpo brasiliano

Diversi nomi stanno già circolando per l’attacco nerazzurro, ma uno in particolare potrebbe risalire le gerarchie nelle prossime settimana. O meglio, è finito sulla lista dell’Inter che potrebbe valutare il suo profilo, anche se non è ancora partita una vera e propria trattativa.

Clayton ha lasciato il Vasco da Gama in prestito con diritto di riscatto e ha sposato il progetto del Rio Ave. In Portogallo le cose stanno andando piuttosto bene: in 24 partite ha realizzato 12 gol e due assist, un buon bottino per un centravanti fisico e con un ottimo fiuto in area di rigore.

Bisognerà vedere chi prenderà il suo cartellino a partire dal prossimo luglio, ma l’Inter potrebbe farci un pensierino, anche perché le cifre dell’operazione sono piuttosto basse e si attestano sui 10 milioni di euro.