Joao Felix lascia il Milan: tradimento con l’Inter, la verità

Il futuro di Joao Felix resta in bilico per la prossima stagione: si torna a parlare di Inter e stavolta sarebbe un tradimento al Milan

La rivoluzione in casa Milan non è più rimandabile e c’è aria di grandi cambiamenti anche per la prossima stagione, dopo l’ennesima annata deludente. I rossoneri sono lontani dal quarto posto e l’unico obiettivo veramente in ballo è la Coppa Italia, dove si giocheranno l’accesso alla finale nel doppio confronto contro l’Inter, gli ennesimi derby di quest’anno.

In attesa della scelta del direttore sportivo e del nuovo allenatore, diversi capitoli restano ancora in ballo nella costruzione della squadra e anche gli acquisti arrivati a gennaio non possono essere sicuri del posto. Tra questi c’è sicuramente Joao Felix: il fantasista di proprietà del Chelsea è atterrato a Milano in prestito nel mercato invernale, ma il suo rendimento finora è stato piuttosto altalenante.

Il portoghese ha mostrato grandi qualità, ma allo stesso tempo ha steccato in diverse partite importanti per la sua squadra. Insomma, non ha risolto il dilemma che l’ha accompagnato praticamente per tutta la sua carriera. Ha qualità enormi ma fa fatica a esprimerle nel medio-lungo periodo. Conceicao è un suo grande estimatore, ma entrambi potrebbero lasciare il club a fine stagione, anzi l’addio di Joao Felix è praticamente certo.

L’Inter può tornare in ballo per Joao Felix: come stanno le cose

L’Inter resta sullo sfondo e con maggiore margine d’azione sotto il profilo economico. Con gli addii certi di Arnautovic e Correa, e quello probabile di Taremi, i risparmi sul monte ingaggi saranno parecchio sostanziosi e proprio per questo ci sarà almeno un grande colpo in attacco.

A gennaio, l’Inter aveva già sondato il terreno per Joao Felix, ma il mio è arrivato prima e con maggiore convinzione, riuscendo a concludere l’affare. Questo certifica l’interesse dei nerazzurri per il portoghese, che avrebbe una collocazione perfetta nel 3-5-2 di Simone Inzaghi.

I nerazzurri potrebbero avanzare una proposta di prestito con diritto di riscatto al Chelsea, avendo buone possibilità di concludere l’affare, anche se non nelle prime fasi di mercato. Quello di Joao Felix resta comunque solo uno dei tanti nomi in lizza, e non una priorità per Marotta e Ausilio.