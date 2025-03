L’erede di Asllani arriva dalla Spagna: contratto fino al 2031

L’Inter potrebbe trovare in Spagna il sostituto di Kristjan Asllani: nome nuovo per il centrocampo di Simone Inzaghi

Il dibattito sulle seconde linee dell’Inter continua e non ha ancora un vero e proprio vincitore. C’è chi sostiene che i nerazzurri abbiano di fatto due squadre e che anche con le riserve potrebbero raggiungere una posizione di pregio in campionato. Altri, invece, pensano che senza i titolarissimi, Inzaghi e la sua squadra facciano tanta fatica, soprattutto che in molti abbiano abbassato drasticamente il loro rendimento negli ultimi mesi.

Tra chi è finito nel mirino dei tifosi c’è sempre più spesso Kristjan Asllani. Il regista albanese era chiamato alla stagione della consacrazione, ma finora non è riuscito a mantenere le attese dopo qualche prova scialba e alcuni errori gravi, soprattutto in big match decisivi per vincere trofei.

In Supercoppa italiana è stato protagonista negativo contro il Milan, e senza Calhanoglu l’Inter sembra sempre perdere troppo in mezzo al campo. Non a caso Asllani è stato spesso superato nelle gerarchie da Zielinski, specialmente in partite più pesanti da sostenere sotto il profilo fisico ed emotivo.

L’Inter cerca il sostituto di Asllani: possibilità dalla Spagna

Va da sé che, se dovesse arrivare un’offerta da 25-30 milioni di euro, stavolta l’Inter la prenderebbe seriamente in considerazione. In passato ci aveva provato la Fiorentina, ma senza riuscire a chiudere, ora ci sono le big da Premier League e Spagna che potrebbero avere i giusti argomenti economici per convincere i nerazzurri.

Intanto, la dirigenza della Beneamata può già andare a caccia del sostituto e anche in questo caso, la soluzione potrebbe essere nella Liga. Uno dei nomi finiti sui taccuini della società lombardo gioca nell’Athletic che si è appena qualificato per i quarti di finale di Europa League e si tratta di Benat Prados.

Il mediano ha una valutazione di 20 milioni di euro, riesce a dare grande equilibrio, ordine e geometrie in mezzo al campo e ha ancora 24 anni e diversi margini di miglioramento. In questa stagione, è stato impiegato parecchio, anche se non sempre da titolare. L’Athletic comunque non lo farà partire facilmente, come tutti i suoi gioielli. Infatti, ha blindato il regista con un contratto lunghissimo, in scadenza addirittura nel 2031.